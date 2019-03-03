出訪7天要閉關2天？ 他評韓導：不是林黛玉也一定差不多了

2019-03-03 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前結束出訪東南亞的旅途返國後，接連兩天取消公開行程，引起外界熱議；不過韓國瑜在昨晚透過臉書與官方LINE表示自己沒有生病，但有「補練一下龜息大法」，對此前立委林濁水在臉書發文指出，如果出訪7天就得補練龜息大法，為了3年1億的訂單都需這樣拚，「那以後還是讓農產公司去就0k了吧」。

韓國瑜日前表示，他並沒有感冒，雖「不是鋼鐵俠，但也不是林黛玉」，不會因為出國密集工作幾天就病倒，「但新馬行程的確緊湊，確實有補練一下龜息大法」。

林濁水連日發文質疑韓國瑜是否有必要跑這趟星馬之行，今晚繼續在臉書發文質疑韓國瑜的最新動作，他認為，一般來說，出國7天回來不必補練龜息大法，不需要是鋼鐵人也能得到；但假使連感冒都沒有，卻必須得龜息，恐怕就算「不是林黛玉也一定差不多」了。

林濁水推敲，假如不是林黛玉卻得龜息，唯一的理由是：「7天拚的程度到了超過鋼鐵人才能負荷的程度了。」但他覺得「問題來了」，為了「3年1億都要這樣拚」，然後龜息，這是推動市政的好方法？

林濁水最後建議韓國瑜，「以後還是讓農產公司去就0k了吧」，為自已也為市民保重了，市長。

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