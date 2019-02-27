魔力紅高雄開唱扯韓流？前文化局長：明年沒前朝東西可講了...

2019-02-27 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國搖滾天團「魔力紅」（Maroon 5）下月1日晚間將於高雄國家體育場開唱。昨有媒體報導，「高雄市長韓國瑜力拼高雄觀光及國際化，由市府文化局邀請美國搖滾天團『魔力紅』」，疑似將該活動歸功於韓，引發網友熱烈討論。對此，高市前文化局長尹立今也在臉書撰文發表看法。

尹立在文中表示，之前有規劃，才有內容可被收割，並指市府是一體的，「本來就是延續的」，但現在沒有施政願景、藍圖規劃，「明年就沒有前朝的東西可以講了」。

有網友在尹立的該篇貼文下方留言，這不是很久之前就確定了嗎，不是因為韓才有的吧。尹立回應，去年10月售票，「你覺得售票前這種等級的團隊，要花多少時間前置工作？」

據高雄市政府警察局官網訊息指出，因魔力紅演唱會適逢連續假期，預估當天晚上將有5萬人湧入，恐對周邊道路、高雄捷運世運站造成交通衝擊，將規劃交管措施。當天下午1時起至晚間11時30分，世運大道將實施管制、禁止車輛通行；且為免交通壅塞，軍校路、翠華路與大中路，當天下午4時至深夜11時30分，將實施彈性疏導措施。

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