「美國天團」來台演唱歸功韓國瑜？網友轟：造神無極限

2019-02-27 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國搖滾天團「魔力紅」（Maroon 5）2019亞洲巡迴演唱會，將在3月1日、228連假期間於高雄登場，歌迷也無不引頸期盼，不過卻有報導將此事與高雄市長韓國瑜「韓流」扯上邊，令不少網友痛斥「造神無極限」。

「魔力紅」演唱會將於3月1日晚間在位於高雄市的國家體育場登場，由於當時適逢二二八連假，警方估計當晚將有來自各地的歌迷5萬人湧入會場，對周邊道路、高雄捷運站將造成嚴重交通衝擊，於是也提前開始規劃交通管制措施。

不料有媒體在報導「魔力紅」演唱會時，卻刻意將此事與正在馬來西亞拚經濟的高雄市長韓國瑜扯上邊；對此，臉書專頁「只是堵藍」狠酸，「三月的代言人就決定是你了，魔力紅」、「都是因為韓導...所以魔力紅來高雄開演唱會」。

對此，網友也紛紛留言表示「造神無極限」、「到底誰會信這些」、「收割之王」、「都是韓導的功勞，我們才有演唱會看唷」、「一日一笑話，但是笑不出來，因為想到有過半的人相信」、「韓導果然是賣菜郎出身，收割最行了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/