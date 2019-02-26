公假重新定義？韓國瑜在家睡 會議紀錄竟標註「公出」

2019-02-26 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在酒吧開直播後夜宿高雄彌陀漁村，隔日（19日）卻因為太累，取消了市政會議及原定的四個公開行程，在家休養；不過卻有網友爆料PO出當日會議紀錄，發現韓國瑜在紀錄上被標註「公出」，也讓網友不禁質問「韓導是用公務之名在家睡覺嗎」？

韓國瑜日前夜宿高雄彌陀漁村、與基層座談，隔日清晨也依照原定計畫探訪魚塭，了解彌陀產業情況，但原定上午主持市政會議，卻在會前通知無法出席，連同下午幾個發放紅包行程一併取消。對此，新聞局長王淺秋指出，可能是行程排太滿，韓國瑜市長太操勞了，加上有點感冒，所以決定暫時休息一下。

不過有網友昨（25）日在PTT貼出了當天市政會議紀錄，只見因病在家休養的韓國瑜，在會議紀錄的缺席原因竟被寫上「公出」，令人十分傻眼，更有網友還特別指出，公出的定義是「因處理公務須離開服務機關惟時間不長且無連續性者」，明顯與韓國瑜當日狀況不符合。

其他網友對此也紛紛表示「哇靠 這樣可以不扣薪水」、「你請假就請假 為啥還用其他名義」、「抓到了 哈哈哈哈哈」、「我也想公出在家睡覺QQ」、「我還真寧願他多睡點」。

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