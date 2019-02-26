韓國瑜見不到！ 多名馬國高層政要低調造訪民進黨

2019-02-26 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪星馬，原本預計與馬來西亞當地國會議員、官員見面，但最後通通沒見到；不過同一時間，多名馬來西亞高層政要，其實人就在台灣，還拜訪了民進黨中央。

韓國瑜聲稱，本來預計與馬國農業部長、吉隆坡市長及檳州議長劉子健、國會議員黃書琪、大馬首相對華特使陳國偉等人見面，結果人通通沒見到；根據《三立新聞》報導，其實與劉子健同黨的馬來西亞人民公正黨副主席蔡添強、雪蘭莪州電子商務及資訊科技執行長楊凱斌、馬來西亞房屋及地方政府部長特別助理蔡依霖，今（26）日前往拜會民進黨中央。

過去民進黨與馬來西亞人民公正黨之間長期交好，也同樣為國際自由民主聯盟成員，這次高層來訪，主要也是針對兩國之間的合作議題交流。據了解，其實這項會面在農曆年前就已敲定，但為了避免外界聯想到韓國瑜出訪星馬遇到的問題，民進黨對此次會面也異常低調與保密。

根據知情人士透露，馬來西亞在去年結束的大選，也和台灣同樣受到「假訊息」影響，因此這次雙方交流的議題，也涵蓋全球性的「假訊息」應對策略。

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