高雄邀港星代言「不想花錢」 網酸：市長卻花40萬搭直升機

2019-02-23 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市府日前放出風聲，打算邀請香港歌星鄧紫琪擔任3月觀光代言人，卻遭鄧紫棋經紀人否認，觀光局長潘恆旭受訪時則解釋，因鄧紫棋有經紀約，冠名贊助需要花錢，一開始的策略就是「不花錢請代言人」。此說法遭網友狂酸，「韓國瑜花40萬搭直升機，不想花錢找代言，真可笑啊」。

高雄市政府推廣觀光，今年起每個月都有不同的觀光代言人，1月是白冰冰、2月是陳文茜，3、4月原定調為「香港月」，市府還先放出風聲，計畫邀請人氣歌手鄧紫棋、知名填詞人林夕擔任代言人，但該計畫遭鄧紫棋經紀人否認。

對此，觀光局長潘恆旭昨日受訪時解釋，因為鄧紫棋有經紀約，冠名贊助需要花一筆錢，一開始的策略就是希望不花錢請代言人，「談到情義以外的，我們可以提供其他的資源交換或幫助。需要錢合作的關係，不是我們想要經營的長期關係。」

許多網友見狀感到不以為然，留言狂酸「別整天想凹別人 不用代言也有其他可以做 土包子」、「不想花錢可是跑去坐直升機看空汙」、「不想花錢還要邀請人，要不要臉阿」、「韓國瑜花40萬搭直升機，不想花錢找代言，真可笑啊」、「笑死人，高雄市找代言人不想花錢，結果韓國瑜花40萬爽搭直升機」。

韓國瑜日前搭乘直升機視察愛河，50分鐘要價40萬元，已故導演齊柏林也曾搭直升機完成作品，飛行8到10個小時，花費約72到90萬元，相當於每小時約9萬元，費用和韓國瑜此趟相比大相逕庭，引發網友砲轟，質疑韓國瑜浪費公帑、圖利直升機業者。

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