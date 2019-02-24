朱立倫訪美國矽谷返台 指台灣要正視「腦力交流」

2019-02-24 09:43

〔記者姚介修／桃園機場報導〕新北市前市長朱立倫參訪美國矽谷行程返台，他在機場表示，此行赴美國矽谷訪問，與當地創業成功及科技人聚會座談，希望為台灣未來找到一條新的出路。

朱立倫是於今晨近6點搭乘長榮班機自美國舊金山返台，他說，這次在美國也參觀了美國著名學府柏克萊及史丹福大學，依據柏克萊大學與當地政府的經驗，產學合作計畫的重要性不容忽視，必須思考如何盡可能地將研究成果應用在產業面上

朱立倫認為，台灣不能執著於「腦力流失」，反而要正視 「腦力交流 Brain Circulation」，正是這種腦力人才的雙邊流動造成台灣這20年在太平洋兩岸科技的重要關鍵地位，面對未來，西進南向爭議之上，這種腦力的「東流」必須是一個重中之重。

這個被成為是「台灣新經濟」矽谷參訪行程，朱立倫表示，台灣未來經濟要起飛就需要新經濟、跨經濟及生活經濟3個新引擎，他在美國聽到非常多科技大老、新創企業家和留學生都一直在強調一件事情「亞洲矽谷不是蓋兩棟房子、不是掛一個招牌，而是真正讓所有法令能夠現代化，比照矽谷，讓人才流、資金流、技術流能快速交流，這才是關鍵重點。」，此行收穫非常豐盛，相信對台灣未來走向新經濟，絕對有正面幫助。

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