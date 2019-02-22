吳敦義稱團隊清廉 王金平：怎可能沒問題

2019-02-22

「吳擔任閣揆時 行政院底下單位這麼多」

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨誰代表角逐明年總統大選，黨內太陽們連日言語交鋒。對於國民黨主席吳敦義強調參選者本身及團隊必須操守好、清廉，並稱自己在地方首長任內完全無人被訴，外界認為是劍指已表態參選的前新北市長朱立倫；對此，前立法院長、國民黨立委王金平昨天接受廣播專訪時表示：「行政院底下單位這麼多，怎麼可能沒問題？」

「哪個機關沒出問題？這是個人問題」

由於朱立倫擔任桃園縣長、新北市長時有多名轄屬官員遭訴，主持人昨問王金平：「吳敦義是否針對朱立倫」，王回說，「不知道，要問他」，但也認為，哪個機關沒出問題？這是個人問題，吳敦義擔任行政院長時「底下還是有很多，怎麼會沒有」，行政院、部會都會沒問題嗎？這都是他管的，立法院也一樣。

「依既定參選的路 一直推進沒有變」

對於自己被外界稱「喬王」，王金平表示，他的新書「橋」就是意味著協商，立法院就是合議制，謀人民的福利，必須超越黨派、以國家利益為先，而不是對槓。

對於國民黨總統初選規則未定，王金平強調，人算不如天算，運作這個幹嘛，他接受黨中央所有決定，也相信吳敦義是為整個黨著想。至於現在所謂徵召高雄市長韓國瑜參選總統、初選落敗擔任副手等說法，都是假議題，他不便回答，還是依照既定參選的路，一直推進，沒有變化。

有名嘴指朱立倫曾放話「王金平七老八十、中風住院」，王金平說，確實有聽說，「名嘴不是在節目上說嗎？」他也表示，錯誤消息非常多，他只想問「哪來的假新聞」？

「新郎不是我冤不冤枉 他知我知」

對於四年前換柱「新郎不是我」的說法，遭朱立倫陣營反指是王自己不答應，王金平則說，這些都值得反駁，但被外界指責內鬥後不願再談，「冤不冤枉，天知地知、他知我知」。

國民黨三個太陽互槓

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