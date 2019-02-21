徵召韓選總統？ 吳：不完全排除

2019-02-21

重演換柱？被提名人民調若落後未登記參選者 黨內仍有套民主程序

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天接受廣播專訪，被問及未來總統候選人提名是否不可能採取徵召方式時，吳敦義說，不能完全排除可能性。至於是否有可能重演「換柱」情形，吳雖稱「那是極不可能發生的事」，但如果被提名人的民調一直落後未登記參選者，黨內仍有一套民主法制的程序，並經逐層提議來決定。

吳敦義的說法是，「我們也會有一些尊重民調的方式，也有一些會去訪查民間的看法，自然也要考慮他當選的機率，或者被攻擊的風險有多大，那這些都要考量清楚以後，依照民主法制的程序，就會逐層的提議，經中常會，最後還要經過全國代表大會。」主持人問到未來是否可能重演「換柱」的情形，吳敦義指出，「對於你假設的，我不能隨便回答，因為那是極不可能發生的事。」

吳：提所有競選條件都健康的人選

主持人詢問已經表態爭取提名的朱立倫、王金平等人選，是否都夠強？高雄市長韓國瑜是否民調最強？吳表示，「我都不能評論」，但也說，國民黨會提一位最強、最沒意外狀況、最不會被攻擊、最有勝選機會的人選，而且「健康的情形一定要考慮」。至於所謂的「健康」，他解釋是指「所有競選條件的健康」。

主持人追問，所謂「最不會被攻擊」是否意有所指？吳敦義只說，「我沒有意見，尊重你的想像力」。

對於是否可能直接徵召目前民調最高的韓國瑜，吳敦義表示，他完全開放，如果在公平制度上，任何合格黨員都可以被推舉，或自己爭取代表國民黨參選。

主持人再問，是否沒有主動登記，就不可能代表國民黨參選？吳說，「基本原則是這樣」。但當主持人問是否徵召不可能發生？吳敦義又說，也不能完全排除徵召，國民黨過去也曾經用過徵召的方式。

由於吳敦義近來一直強調國民黨總統人選不能只由民調決定，黨員應該參與，主持人問是否全民調已百分百出局？他說，「不能叫百分百，就是不是百分百的民調」，不要完全由民調來決定候選人，至於民調、黨員投票比例，由智庫研議中。

吳敦義指出，明年立委選舉國民黨要拚過半席次，因此立委選舉會擇優提名，至於不分區立委提名，會由一個提名審核小組審查推薦，再將名單提報中常會通過。

國民黨中常委李昭平日前在中常會提案要求針對明年立委選舉訂定「二分之一條款」，限制黨籍公職若任期未滿二分之一，不得登記爭取提名，國民黨中常會昨聽取智庫報告及討論後，決定不予考慮，以保留立委提名的彈性。

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