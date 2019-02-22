吳敦義不排除徵召韓國瑜 朱立倫：韓現在每天忙於市政

2019-02-22

〔記者施曉光／綜合報導〕針對國民黨主席吳敦義對於是否徵召高雄市長韓國瑜參選總統持「完全開放」態度，人在美國參訪的前新北市長朱立倫昨天受訪表示，每一位人選都是要考慮的對象，最重要的是推出一位最符合民意、最強的候選人。

「推最符民意、最強人選」

朱立倫昨天在美國矽谷參訪包括Facebook、Airbnb等知名企業總部，並與Airbnb創辦人Nathan Blecharczyk、全球副總裁Chris Lehane會談。

朱立倫在參訪臉書總部後接受媒體聯訪時，對於最近有台灣媒體發布民調顯示，國民黨若推派韓國瑜參選明年總統大選，最有勝選機會，如果由朱代表國民黨參選，則些微落後台北市長柯文哲，朱立倫說，很高興無論是他或韓國瑜代表國民黨參選，都獲得不錯的支持，只是面對柯文哲還要努力。

朱立倫指出，自己目前仍在起跑階段，希望透過參訪美國矽谷過程了解新創經濟、文化經濟、生活經濟，未來可以帶動台灣經濟起飛，重振台灣經濟。

至於吳敦義未排除徵召韓國瑜的可能性，朱立倫說，韓國瑜是國民黨的重要資產，他會為韓加油，只是韓現在每天忙於市政，不過國民黨要爭取勝選，每一位人選都是要考慮的對象，而且黨內初選只是過程，最重要的是推出一位最符合民意、最強的候選人。

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