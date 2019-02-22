「韓」流來了 韓粉攤商跟著北漂三重

2019-02-22 12:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市第3選區（三重區）立委補選，國民黨參選人鄭世維23日將邀請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」合體造勢，鄭世維說，補選投票率通常低，希望透過「三子」合體的高人氣，激發藍軍與支持者出來投票的意願。

鄭世維今天回娘家到新北市議會，出席國民黨團幹部交接典禮，鄭世維說，明天的造勢活動在3點半到4點有暖場表演，4點到5點有地方政治人物助講，韓國瑜、侯友宜、盧秀燕跟他，還有新北市黨部主委李乾龍，將在5點進場；現場包括許多之前在韓國瑜造勢場合出現的攤販如文山伯煮魚丸湯、杏仁哥要煮杏仁茶，強強滾大哥都會到現場，郭正豪會提供5000個土包子，還有支持者提供國瑜飯糰。

鄭世維說，現場還有機蔬菜、白菜高麗菜、蘿蔔、棗子等很多義賣，義賣所得會給三重獨居老人，的關懷基金；他還意有所指地說，明天天氣很冷，寒流已經來了，現場會提供3、4000份的暖暖包。

國民黨團書記長周勝考表示，黨團全力支持鄭世維，與會的國民黨團成員也手牽手高喊「鄭世維，凍蒜」，氣氛相當熱烈。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/