禿子漢子燕子全台輔選 鄭世維：激發冷卻的選情

2019-02-17 12:11

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選，國民黨參選人鄭世維2月23日將在三重小巨蛋廣場舉辦大型造勢，邀到高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜一同站台，鄭世維說，現在多在討論2020大選，立委補選選情相對冷淡，但3月16日的補選最重要的前哨站，而「禿子、燕子和漢子」三人和體，對選情宣傳很有效果，「激發冷卻的選情」。

鄭世維今天早上到三重重新橋下的重新朝市拜票，除了逐攤和攤商頭家寒暄，更展現過去在購物台主持的長才，為攤商叫賣。鄭世維表示，2006年擔任縣議員時，爭取一度遭關閉重新市集重新開放，並由政府發包，攤商顧肚子、市府有稅收，每年增加好幾百萬收益，市府則多了七千多萬稅收，更結合大台北都會公園，一年比一年更亮麗。

韓、盧、侯三位市長今天就會為台南立委候選人謝龍介輔選，鄭世維表示，3月16日有新北、彰化、台南、金門等地的立委補選，是2020最重要的前哨站，三人合體對選情有很大宣傳效果，也能拉抬他的選情。

鄭世維預告，2月23日下午3點半至6點半，會在三重中正北路與新北大道交叉的小巨蛋旁廣場進行造勢，表示侯友宜一定會來，韓國瑜已將行程列入，盧秀燕辦公室昨天也已洽談。

對於對手余天今天晚上將舉辦競選總部成立大會，全家人更將同台助選，鄭世維說，下周也會舉辦大型造勢，各自催化支持群眾，也說太太、兒子、女兒和親友都會同心齊力輔選，並強調「唱歌不是我的強項，但是問政說話是我的強項，我說的比唱的好聽。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/