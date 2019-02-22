禿子漢子燕子明為鄭世維站台 盧秀燕準備送神秘禮物

2019-02-22 11:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕繼日前「禿子、燕子、漢子」到台南合體為謝龍介輔選，明天23日下午」三子」再度同台，將到新北市為參加三重立委補選的鄭世維站台，台中市長盧秀燕今天表示，她明天下午會到新北市跟韓國瑜、侯友宜合體，還加碼帶一個神秘的禮物給鄭世維，是選區的民眾建議的，很有創意。

台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜17日合體到台南為參加立委補選的謝龍介站台，3人又將在明天23日合體，到新北市為參加立委補選鄭世維站台。

盧秀燕今天受訪表示，因為3月16日馬上要展開部分縣市選區的立委補選工作，任期雖不到1年，可是對國家很重要，因為每一區只有一位立委，若國民黨缺席，該區沒有黨籍的立委，就無法到中央爭取預算建設等。

盧秀燕表示，三重地區的立委補選，國民黨是鄭世維參選，有邀請她跟高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜站台，鄭世維表示，他看到日前3位市長為謝龍介站台，效果很好，因此沒有嫌棄，便邀請3位市長為他站台。

盧秀燕更神秘地說，她不但前往站台，還要加碼帶一個特別的禮物給鄭世維，這份禮物是選民建議的，她覺得很有創意，因此要當作神秘禮物送給鄭世維，但她現在不能講，講了就沒有驚喜了。

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