政院版同婚專法草案出爐 府：讓台灣在友善與包容中往前進

2019-02-20 22:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府發言人張惇涵今晚表示，如同蔡總統今早的迴廊談話所述，婚姻平權的議題，在不同世代、不同宗教信仰、不同的價值取向的人，確實都有不同看法，但在權益保障上，社會逐漸形成基本共識，現階段的重點是以何種法律形式進行必要保障。

蔡總統於今天早上也表示，現在是解決問題的時候，她相信行政院會在符合大法官解釋以及公投結果的前提下，做出智慧的處理。

張惇涵說，行政院所提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，是努力在社會不同的價值取向中求取平衡，確實有非常高的難度。除了必須遵守大法官748號解釋文，以及它代表的人權精神，也要尊重公投的結果以及它背後的傳統價值。總統府與行政院態度一致，都希望能夠盡可能縮小雙方的差異，找到現階段最合適的平衡點。

張惇涵說明，行政院明天將於院會通過草案，送立法院審議，總統府期盼朝野能夠理性討論，也相信台灣社會能夠用相互尊重，撐出最大的社會共識，也希望社會各界展開對話、停止對立，讓台灣在友善與包容中往前進。

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