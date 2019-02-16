王金平「陸軍」系統壯盛 國民黨南部出現「集體入黨申請」

2019-02-16 10:48

〔記者施曉光／台北報導〕藍營總統提名競爭逐漸白熱化，堪稱動作最積極且組織系統最完整的前立法院長王金平陣營，最近被傳透過高雄市某農會要求員工每人拉3人入黨挺王，引發爭議，雖然挺王農會人士已澄清是自發性，但據黨內人士透露，最近南部地區確實出現集體入黨現象，但現在入黨其實徒勞無功，頂多助長聲勢效果。

此外，黨內人士指出，王金平的「陸軍」建置相當完整，一方面在全國各地網羅已經退休的昔日直轄市、縣市黨部主委擔任聯絡人，安排接洽地方行程，另一方面以全國義消系統做為重要動員人脈，就連過去被視為挺吳的部分中常委，也私下在為王金平助力，戲稱現在中常會「挺吳派」已經不是最多。

據指出，南部某位挺王的前國民黨立委，最近備妥20幾份來自高雄農會的會員資料，向地方黨部申請要「集體入黨」，但被黨工要求打散，改按個別戶籍申請入黨，依規定還要致電申請者本人，確認是否為不知情的人頭，事後還要召開入黨資格審查，逐級通報，主要就是為了防範有人頭黨員爭議。

不過，這位人士也說，若按規劃，黨內總初選6月就要舉行黨員投票，依規定新黨員必須在入黨後4個月，才能取得投票資格，因此這些人即便最近通過入黨資格審核，應該也來不及參加投票。

黨內人士指出，不少退休的昔日縣市黨部主委都已納編王陣營，在各地幫王金平開路，例如王金平上月參加前基隆市議長宋瑋莉宣布參選立委的活動，就是由當地退休的地方黨部主委牽線。

另據透露，王金平由於長期擔任全國義消總會長，各縣市議長都擔任各縣市義消會長，因此與地方民代系統關係密切的義消系統，自然成為王陣營重要的動員人脈，企業界則有前國民黨立委、現任商總副理事長許舒博幫忙操盤。

黨內人士還說，中常會過去都被認為「挺吳派」最多，其實這要看是和誰對抗，如果對象是前主席洪秀柱，這些中常委當然都挺吳，如今在朱、王、吳的爭奪戰下，「就不是『挺吳派』最多了」，有些中常委表面上挺吳，但若要在吳、王之間選擇，恐怕與王更密切。

不過，由於王金平的「本土藍」色彩，王陣營最近的大動作也引來一些傳統藍營基層不滿。據透露，王金平今晚到台中市參加由義消總會主辦，台中市議會國民黨團、王金平辦公室等單位協辦的「庶民拚經濟，台中來走春新年音樂會」，王陣營日前先在台中市召開籌備會議，透過議員找來許多里長請託協助動員，讓部分傳統藍營的基層里長私下抱怨不得不幫王陣營做場面。

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