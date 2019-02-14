揭換柱槓朱？ 王：還原事實

2019-02-14

當年黨中央已決定換柱 朱才徵詢是否參選總統

〔記者陳昀、林良昇、張瑞楨、蘇孟娟／綜合報導〕前立法院長王金平自爆四年前「換柱」曾被時任黨主席朱立倫徵詢最終卻「新郎不是我」，引發波瀾，也有聲浪批評他與朱立倫「對著幹」是內鬥；王金平昨天聽到質疑先是驚訝問：「怎麼會這樣想？」隨後解釋，當天接受專訪被不斷追問，才自然而然講出事實、還原當時情形，沒有別的用意，未來也不再回應。

「新郎不是我」只是俏皮話

國民黨近來有耳語傳出當年「換柱」沒讓王上陣是因為前總統馬英九反對，王金平對此表示，自己不知道真正情況，可以去請教馬英九，馬說沒有就沒有、說有就有，「問我是問不對人」。馬受訪回應表示，他當時不知道這件事，「我昨天才知道」。

對於國民黨內有聲浪批評重提「換柱」是在傷害國民黨，王金平表示，因為當天接受專訪時被主持人追問，很自然在「妳問我答」下還原當時情況，他當時也很支持朱立倫為黨擔起競選重責，「新郎不是我」只是一句俏皮話，沒有別的意思，不必多聯想。

王金平說，雖然他不認為重提「換柱」是內鬥，有些事應該要有個交代，但既然外界有質疑，這件事就到此為止，他從此不再回應，未來大家公平競爭，最重要是讓國民黨重返執政。

對於洪秀柱形容當年勸進王金平參選時，王「咿咿啊啊」，王金平在網路直播節目上澄清，初選階段洪秀柱一直鼓勵他領表，因家人反對他沒辦法直說「Yes or No」，但朱立倫找他時黨中央已決定要換柱。

王金平昨到台中參加台中市總工會新春團拜時也表示，他是在黨中央決定要換柱時，朱立倫才徵詢他是否參選總統，所以他沒有參與涉入換柱。

馬盼黨內不要再提換柱

馬英九昨到指南宮參香祈福，並發放福卡給民眾。馬英九受訪表示，他沒有感覺太陽們在彼此惡鬥，但是希望黨內不要再提「換柱」，「這事情已經過了」。

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