王首度鬆口：規劃訪美、中

2019-02-15

〔記者葛祐豪、陳昀／綜合報導〕表態參選總統的前立法院長王金平昨晚在高雄參加活動受訪時首度證實，他一直在考量到中國訪問，訪問美國也在考量，美國的智庫也一直在為他安排。據了解，王陣營已在規劃前往美國訪問，傳出前美國在台協會理事主席卜睿哲樂意邀請王金平到美國東岸作客。

媒體詢問王金平對兩岸關係的看法？王金平說，國內應先建立共識，包括共同立場與共同理念，再與中國坐下來好好談，「如果我當選，我就會做這種事，建立國內的共識，就是團結台灣。」

媒體詢問王對九二共識的看法？王金平表示，他到現在都沒有發表肯定的立場，他的立場就是國內先取得共識，「邀請各界一起商量出一個結果，才有定論，以這個立場與定論，再去跟中國談判。」

王金平強調，兩岸對於九二共識沒有共同立場與意見，國民黨內也一樣，對九二共識的講法也不同。他說：「今天我提出來的話，也有很多人會反對，所以等到真正有執政權力的時候，再開始整合國內的意見。」

目前外界有拱韓國瑜選總統的聲音，王金平說「韓國瑜自己做決定」；至於如果成真，會不會增加一個對手？王金平表示，每個人都要尋求大家的支持。

國民黨內對總統初選規則至今未定案，王金平昨受訪表示，尊重黨中央決定，什麼決定他都接受。

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