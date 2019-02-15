角逐總統大位 吳：準備了30幾年

2019-02-15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨接受廣播專訪，被問到是否準備好參選總統？他表示，擔任公職三、四十年來，都是為國家未來做事準備；「若論準備時間，我最長、最周到」，「我準備了三十幾年，但真正要不要選的準備，這段時間要考量，我不是『考慮』的問題，而是『下決斷』的問題。」

參選是「下決斷」的問題

吳敦義也表示，只要國民黨有適當的人選，品德、操守、能力與政績都好，對國家、人民忠誠不貳，過去的政績也都能兼顧廉與能，並經正常管道的推選，他就會一起幫忙輔選；目前他在幾位參選人中做衡量，如果有這樣的人，他何必參選？

被問到既然早已準備好，為何不直接宣布參選？吳則說，現在黨的形象好，支持度高，他更要慎重挑選符合幾個要件的優秀人選，而條件是要有高度能力、執政經驗與政績，個人及團隊「既能且廉」；他意有所指的強調，他擔任南投縣長八年，八千名員工沒有一個人被調查局問過，高雄市長八年半任內，近二萬九千個科員以上人員，沒有被起訴、被判罪的人，「一定是要要求到這種條件」。

對於國民黨總統提名規則，前新北市長朱立倫主張全民調，吳敦義表示，如果忠於黨、繳交黨費的黨員，竟連在提名總統候選人的過程中都沒有參與機會，這是難以想像的事；但黨員要參與到何種程度，恐怕未來黨內仍有一番討論。

吳稍後受訪也表示，很多中常委都說憑什麼剝削繳交黨費的黨員權利，讓他們在黨提名總統候選人過程中不能參與、不能置喙，而只是由民調一千零六十八個人來決定？

被問到如果最後出線的總統參選人要接任黨主席，是否應修改黨章？吳則說，黨內的確有人主張誰選總統，就由誰來當黨主席，他也覺得不妨，「這個目標也不是什麼不好的事」，未來若經全體黨員投票選擇，就是最新的黨員民意。

對於前立法院長王金平重提「換柱風波」，吳則說，「換柱風波同我完全無關，我也沒有去研究過」。

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