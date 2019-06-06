〈南部〉屏科大實驗室繁衍成功 筆筒樹復育現生機

2019-06-06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣蕨類近七百種，居世界之冠，卻有不少蕨類瀕臨危機，像是常被運用在園藝中的蛇木「筆筒樹」，受萎凋病肆虐，族群數量不斷降低，華盛頓公約已將它列為「二級稀有瀕危植物」，屏東科技大學農園生產系教授謝清祥帶領研究生周玉儒、張育瑋投入蕨類植物研究，成功以組織栽培技術在實驗室中繁衍出筆筒樹幼苗，讓筆筒樹復育再現生機。

研究讓孢子繁衍速度快一倍

謝清祥說，「筆筒樹」在其他國家相當少見，是台灣的國寶，園藝中常見的蛇木盆、蛇木板、蛇木屑就是利用筆筒樹糾纏的氣生根製成，是栽培蘭花的絕佳介質，但筆筒樹野外染病情況嚴重，數量不斷下滑，出現瀕危困境。

筆筒樹可透過人工進行孢子繁殖，但限制條件多且不易成功，屏科大研究生周玉儒以「筆筒樹孢子體無菌生產系統之建立」為研究主題，刺激筆筒樹的綠球體增生，讓孢子繁衍速度快一倍，且數量也較傳統的孢子繁殖多十至二十倍。

具備量產技術 推文創商品帶動商

周玉儒說，傳統繁殖方法繁殖倍率低落且品質不一，甚至嚴重破壞生態，市面上的蕨類盆栽短缺，多仰賴國外進口或以山採方式取得，為了對應市場需求與永續觀念，他與張育瑋投入研究。

張育瑋表示，他們具備筆筒樹、猴腦鹿角蕨等兩項蕨類植物的量產技術，並持續投入不同蕨類的研究，為保種盡一份心力，同時推出「瓶中植栽」與「植物瓶中造景」等文創商品，帶動蕨類商機。

研究生獲教育部創新創業計畫肯定

周玉儒與張育瑋在屏科大創新育成中心輔導下，獲得教育部U-start創新創業計畫肯定，通過第一階段徵選，並成為第二階段的具有新南向意涵的績優團隊，獲得五十萬獎勵金。

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