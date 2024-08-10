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悲劇！台中女喝珍珠紅茶 「喀」一聲蜥蜴吞下肚

女網友貼出小蜥蜴屍首。（記者張軒哲翻攝）

女網友貼出小蜥蜴屍首。（記者張軒哲翻攝）

2024/08/10 17:29

〔記者張軒哲／台中報導〕近期屢傳知名手搖飲店食安爭議，台中一名年輕女網友今日在海線一間連鎖手搖飲店買珍珠紅茶，竟吃到一隻小蜥蜴，悲劇的是，「喀」一聲，蜥蜴下半身已經吃進肚子裡，女網友下午指出，店家已陪她就醫檢查，允諾會加強清潔。

台中一名女網友在海線社群貼出小蜥蜴半截屍首的照片，她指稱自己購買珍珠紅茶，竟然吃到一隻小蜥蜴，蜥蜴下半身已吞下肚，貼文也引起網友議論，民眾貼文後，飲料店下午提早打烊關門，鐵門張貼內部清潔中公告。

女網友隨後貼文指出，感謝大家關心，店家已經陪她就醫，至於屍首也已經交由店家處置，店家很有誠意改善，盼大家給店家機會好好經營，畢竟食安問題一點都不能馬虎。

台中市府食安處表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止金屬或其它雜物混入食品中。對於民眾反映飲料中疑似含有異物，食安處將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。

飲料店家傳出食安爭議後，提早打烊，張貼內部清潔中的公告。（記者張軒哲翻攝）

飲料店家傳出食安爭議後，提早打烊，張貼內部清潔中的公告。（記者張軒哲翻攝）

女網友貼文感謝大家關心，讓店家好好經營。（記者張軒哲翻攝）

女網友貼文感謝大家關心，讓店家好好經營。（記者張軒哲翻攝）

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