〈南部〉揪團行善高雄越南新住民 送物資到台東

2019-05-31

〔記者王秀亭／台東報導〕從越南嫁到高雄二十多年的新住民楊莎莉家境不富裕，卻熱心公益，「台灣也是我的家」，時常與同樣來自越南的新住民姊妹合力送愛，關懷行動昨天首度跨出高雄，到台東偏鄉部落，送生活物資及應景肉粽給延平鄉桃源部落的獨居長輩，楊莎莉說，慶幸有能力助人，只要有機會，會持續做下去。

前往延平桃源部落 將物資送給獨老

昨天天還未亮，楊莎莉與阮明雪、黎雪幸、阮佩珍等家住高雄的越南新住民，與「歡喜布施行腳站愛心代送車」鄭承豐，開著載滿肉粽、各式生活物資的廂型車，經南迴公路到延平鄉桃源村，在當地「布袞倉庫」義工左恩萁帶領下，挨家挨戶地將物資送到獨居長輩住家，還貼心蒸熱肉粽，讓長輩中午就能品嘗，部落文健站的長輩們同樣收到物資。

楊莎莉表示，嫁到台灣二十多年，在高雄開店賣越南料理，收入穩定後，開始思考如何幫助有需要的人，卻不知怎麼著手，六年前與一票同樣有著助人之心的越南姊妹們，決定先從關懷母國越南的弱勢族群開始，平均一年兩次，合力出資在越南購買生活物資，送給孤兒院、低收入戶。

台灣是第二個家 將持續關懷更多人

楊莎莉說，從關懷母國弱勢族群的活動中獲得快樂與肯定，心想台灣是自己的第二個家，不斷尋找需要協助的人，曾走訪六龜育幼院，也曾送物資給高雄的弱勢長輩，從臉書上認識「歡喜布施行腳站愛心代送車」鄭承豐，知道他準備在端午節前，送愛到偏鄉部落，遂與八個越南籍姊妹合資，購買長輩們所需的生活物資及應景的肉粽到台東。

楊莉莎表示，第一次送愛到高雄以外的縣市，這也不會是最後一次，未來還會和鄭承豐合作，希望在能力可及的範圍內，持續透過送愛行動，關懷更多有需求的人。

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