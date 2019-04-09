〈南部〉旅遊旺季將到 蘭嶼供電吃緊

2019-04-09

〔記者王秀亭／台東報導〕清明連續假期蘭嶼遊客增加，供電跟著吃緊，台電蘭嶼發電廠還對鄉民發出緊急公告，預備啟動緊急輪流停電機制，讓島上鄉民，尤其是旅宿業者一度緊張，台電台東區營業處表示，主要是受到兩組發電機組故障維修影響，每天備載容量減少，連假第一天全島用電量險些超過備載容量，才會發出警訊，提醒鄉民注意。

清明連假高溫 用電量險超載發警訊

江姓蘭嶼鄉民表示，清明連假家人快樂團圓，氣溫高吹著冷氣，竟然收到台電傳的緊急公告，村幹事也透過村里廣播，要民眾注意，恐有不定期跳電情況發生，四天連假遊客才開始增加，就已發警訊，暑假旅遊旺季觀光客更多，讓居民與旅宿業者好緊張。

台電：兩組故障機組月底前修好

蘭嶼鄉有一千六百多戶住家、四千多名人口，再加上海巡署富岡安檢所統計，四天連假約有一千兩百六十六人次的遊客湧入蘭嶼，使得島上用電人口增加，四月五日連假第一天，全島用電量高達三千一百一十瓩，逼近蘭嶼火力發電廠總發電量三千兩百瓩。

台電台東區營業處副處長簡翠玉表示，蘭嶼火力發電廠原配置六個發電機組，總供電量四千八百瓩，去年一組發電機組線圈受損送修，今年又有一部機組需大修，致使每天備載容量只剩三千兩百瓩，連續假日用電量突然增加，而凸顯用電供應問題。

準備兩部緊急供電的柴油發電機組

簡翠玉說，因應蘭嶼旅遊旺季將至，兩組維修的機組會在四月前修好，送回島上，就可維持在五千瓩的發電量，足以穩定提供島上所需，至於暑假旅遊人口大增，亦已準備兩部緊急供電的柴油發電機組，唯島上居民對放置地點仍有異議，台電會持續溝通，若村民同意後，即可進行發包，今年夏日供電將可無虞。

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