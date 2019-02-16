〈北部〉全國客家日密室逃脫遊戲 學客家文化

2019-02-16

〔記者許倬勛／龍潭報導〕「天穿日」是客家族群獨有的文化節慶，桃園「全國客家日」活動昨天起跑，市府客家事務局將女媧補天、客家語言、民俗故事等元素，融入時下最夯的「密室逃脫」實境遊戲，民眾得扮演偵探找線索，尋得五色石協助女媧破解天穿之謎，才能逃出迷宮。

女媧補天故事 實境呈現

農曆正月廿日是「天穿日」，今年是國曆二月廿四日，在客家傳說中，水神與火神相爭，將天撞出大洞，大地因此陷入水深火熱，女媧為了免去人間災苦，勤煉五色石補天，因此發展出「天穿日」傳統。市長鄭文燦表示，客家傳統上，民眾在「天穿日」前不工作，展現讓大地休養生息的智慧，政府將「天穿日」訂為「全國客家日」，盼讓不同族群都能了解客家文化。

龍潭客文館 成神話迷宮

今年的桃園「全國客家日」活動，客家文化館搖身一變為神話迷宮，邀民眾一同來密室逃脫，遊戲有三大關卡，全與天穿日或客家習俗連結，限定五到八人參加、四十分鐘內完成，關卡內擺設精心製作的道具、謎題卡等線索，例如：有一道題目是「水患」，源自傳說中女媧娘娘為拯救受大洪水所苦的蒼生，把蘆葦燒成灰燼鋪地，挑戰者讀完故事後，須解開謎題卡上的詩句或諺語，找到藏於關卡中的蘆葦草，幫助女媧治水。

提供民眾闖關 免費體驗

客家局表示，希望民眾能透過實境解謎遊戲，認識天穿日的客家神話與精神，密室逃脫昨起開始至三月卅一日止，每天上午九點至下午五點，開放民眾免費報名體驗。昨天參與闖關的民眾，從三歲到八十歲都有，其中一對老夫妻說，從小到大聽過女媧補天的故事無數次，想不到神話能用實境遊戲的方式呈現，覺得非常新鮮，夫妻倆在「擊退上古黑龍」卡關，用客語呼喊「幫幫我」，就會有小天使現身幫忙，下週打算帶孫子一起來玩。

此外，客家局也邀集中壢、平鎮、新屋、大園、龍潭、觀音等六區公所聯合舉辦系列活動，十六日平鎮公所將舉辦知識闖關、綠市集；廿四日其餘五公所則辦理客語學堂、五色粄DIY、湯圓品嘗、藝文活動、祈福儀式等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/