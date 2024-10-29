國姓幸福巴士3路線 11月上路

國姓鄉幸福巴士昨於長流社區活動中心舉行啟動典禮。（記者佟振國攝）

2024/10/29 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣政府、國姓鄉公所開辦幸福巴士昨天正式啟動，從十一月起除固定行駛南港村通學路線，其他全鄉彈性路線與埔里聯外路線，採二天前電話預約方式，二人以上成行，縣長許淑華表示，國姓是繼竹山、名間、鹿谷、仁愛之後開辦幸福巴士的鄉鎮，為提升偏鄉居民行的便利，縣府也會持續推動偏鄉幸福巴士，彌補客運、計程車不足之處。

南港通學線週一至五 上、下午各一班次

國姓鄉南港村港源國小今年八月起併入北山國小，為解決學童接送問題，公所透過縣府協助與愛心企業捐贈車輛，委託港源社區發展協會開辦幸福巴士，除接送當地學童就學，港源社區發展協會也取得南投縣市區客運營運執照，並輔導六位居民考取職業小客車駕照，擴大服務層面，昨於長流社區活動中心舉行幸福巴士啟動典禮。

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全鄉彈性線與埔里聯外線 2天前預約

幸福巴士十一月一日起正式行駛，路線包括南港通學路線，每週一至週五上、下午各一班次；國姓鄉全鄉彈性路線則採最慢二天前預約，班次以乘客共同約定之地點為站點；埔里聯外路線同樣採預約模式，埔里鎮上下車點僅限於埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院市區門診部、國光客運埔里站。全票八公里內廿五元，八至十六公里五十元，十六公里以上七十五元，學生、長輩半票優惠，現階段可刷悠遊卡、一卡通。

縣長許淑華希望縣府的敬老愛心乘車卡也能搭乘幸福巴士，目前系統正在整合當中，最快十一月或十二月就能整合完成，讓有需求的鄉親搭乘更便利。

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