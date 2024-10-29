桃園電動車停車位「超多」 擬採優先使用

桃園市公有路外停車場今年底電動車充電樁將達854樁，佔總席位數4.4%。（記者鄭淑婷攝）

2024/10/29 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公有路外停車場電動車充電樁，今年底將達到八五四樁、佔總席位數四．四％，議員陳睿生昨於市議會市政總質詢指出，桃園市電動小客車掛牌數僅佔總體一％多，增加充電樁恐排擠原本就不足的油車停車空間。

市府交通局長張新福表示，交通部規定須建置二％專用電動車停車位，超出的二．四％將採「電動車優先車格」，電動車優先但油車也可停，正在研擬新的管理辦法，最快明年元旦公告實施。

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桃園市領牌登記小客車近七十八萬輛，其中，電動小客車約八千輛，因應電動車掛牌數持續增加，市府今年向環境部及交通部申請補助經費，持續在公有停車場增設充電樁，預計年底充電樁總數可達八五四樁，占全市公有停車場總席位數四．四％，力拚建置比例衝至全國第一。

張新福表示，為避免排擠油車停車空間，其中，二％為符合交通部規定的電動車專用停車格比例，若油車停放，依停車場法可處六百元到一二○○元罰鍰，而超出交通部規定的二．四％部分將採「電動車優先車格」，雖然電動車優先，油車也可停放。

交通局指出，正研擬桃園市電動汽車席位收費及管理等辦法，預計訂定公有路外停車場須設置二％電動車專用車格，充電樁車格超過二％部分，列為「電動車優先車格」，可供電車及油車停放，避免排擠油車停車導致車格閒置情形。

交通局表示，相關的管理辦法最快明年元旦公告實施，「電動車優先車格」同樣會以標線、色系來區別。

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