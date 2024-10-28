生生喝牛奶！鮮乳、保久乳都用A級生乳 營養一樣／逾7成國小選保久乳 家長偏好鮮乳

保久乳與鮮乳差異

2024/10/28 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部與教育部於這學期起推動「生生喝牛奶」，逾七成國小選保久乳，但家長多認為鮮奶比較有營養，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，保久乳跟鮮乳營養價值接近；中華民國乳業協會表示，國內鮮乳與保久乳都使用A級生乳為原料，只是殺菌方式不同。

殺菌方式不同 造成適口性差異

政府計畫四年投入四十四億元在公立國小以及附設幼兒園推動學生一週至少兩次喝國產牛乳，學生可選鮮乳或保久乳，有乳糖不耐症學生可選含鈣豆漿。教育部七月調查時大部分學校選保久乳，因國內市場主要偏好鮮乳，部分家長擔憂保久乳用的原料為次級品，中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，保久乳與鮮乳原料皆為生乳，因殺菌方式不同造就適口性差異，生乳依「體細胞數」分級，每毫升生乳體細胞素在卅萬以下為A級乳，國內酪農牧場生產的生乳則都是A級乳。

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方清泉指出，國內生乳乳脂含量平均逾三．八％，蛋白質含量也逾三．三％，品質比日本更好，台灣酪農牧場生乳可達高水準原因在於乳廠向酪農收購生乳時，若生乳品質達A級以上會加價收購，再跟各牧場收生乳後會混合，若有牧場生乳品質不佳，該區域所有牧場都必須連坐處罰，種種因素造就台灣生乳品質頂尖。

台灣生乳品質比日本更好

呼籲供應學童牛乳多年的許惠玉指出，日本供應學童乳措施多年，戰後平均身高增加逾十公分，樂見政府終於推動學童乳政策。

許惠玉表示，保久乳跟鮮乳的差別是在包裝跟殺菌方式的不同，保久乳經高壓或高溫滅菌，無菌包裝，因此可常溫保存，保存期限較鮮乳長，其實兩者主要營養成分差異不大，都是補充鈣質與蛋白質的良好來源。

許惠玉表示，牛乳含豐富鈣質，在營養中無可取代，若不喝牛乳，要從其他食物攝取同樣的營養成分，就須吃很多的綠色蔬菜與板豆腐，才能補充等量鈣質。她指出國內學童鈣質嚴重不足，每日平均攝取牛乳量也遠不及建議的每日兩份（一份兩百四十毫升），鈣質攝取不足時，除影響身高外，國小學童處在換齒階段，若鈣質不足，易導致恆齒碎裂。

農業部與教育部推動「生生喝牛奶」，一週至少喝兩次，學生可選鮮乳或保久乳。（資料照，桃園市教育局提供）

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