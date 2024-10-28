專家建議乳品併入營養午餐 團膳同步配送

中央推動「生生喝牛奶」，專家建議併入學校午餐，由熟悉學校運作的團膳配送。圖為文山區景美國小喝鮮乳狀況。（資料照，台北市教育局提供）

2024/10/28 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕「生生喝牛奶」政策上路後，因配送問題，出現學童一次領八瓶保久乳，或密集飲用鮮乳等亂象，讓政府美意打折扣，有專家建議併入學校午餐，由熟悉學校運作的團膳配送，團膳業者無奈表示，冷藏空間有限，恐僅能配送保久乳。

乳廠反映農業部招標金額太低

政府規劃每週喝兩次國產牛奶，學校多選保久乳，但保久乳產能有限，現仍無法消化訂單，鮮乳則有冷鏈配送量能不足問題，導致諸多亂象；有乳廠員工無奈表示，農業部招標時一瓶保久乳含運費僅十四元、鮮乳則十六元，這價格和農業部協助農漁村高齡者在地健康老化的綠色照護站供應牛乳價格相同，但綠照站訂購量極少，又具ESG精神，乳廠多賠錢回饋，而公立國小有約一百卅萬名學童，一個月要供應超過千萬瓶牛乳，廠商賠錢會吃不消。

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該員工表示，因農業部招標金額過低，這學期原定招標額度五億多元，現才標出一億多元；至於較合理價格應為何？他舉酪農大縣屏東加碼提供國中生喝國產乳為例，標案規格一瓶十八．五元。

團膳業者：只能配送保久乳

中華民國營養師公會全聯會前理事長金惠民建議，應比照日本做法，將牛乳併入營養午餐，並提高獎勵金，讓熟悉校園配送的團膳業者負責。

但中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，團膳業者都是前一天進貨，設廠時冷鏈空間有限，且配送餐食都為熱食，若配送鮮乳，業者多必須擴廠設冷藏庫和增加冷鏈車，降低食安風險。

陳明信指出，國小高年級與中低年級上課時間不同，全年級全天上課只在每週二、四，若以政府規劃每週喝兩次牛奶選週二、四，這兩天需求人力大增，若利潤不夠，廠商難增聘人手。

農業部表示，已陸續收到各界反應，會和政院食安辦、教育部討論、解決問題。

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