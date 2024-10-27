為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

農業缺工有解 大葉大學研發機器手臂「會挑水果」

大葉大學電機系與業者產學合作，開發「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」，可提升蔬果採摘的準確度和效率，改善農村缺工問題。（大葉大學提供）

大葉大學電機系與業者產學合作，開發「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」，可提升蔬果採摘的準確度和效率，改善農村缺工問題。（大葉大學提供）

2024/10/27 17:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣農村近年面臨人口老化跟缺工現象，為此大葉大學與自動化科技公司合作，運用AI研發具有能辨識蔬果成熟度的採摘機器手臂，包括小黃瓜、金桔都能完成採摘，這項發明也榮獲2024台灣創新技術博覽會的發明競賽銀牌獎。大葉大學表示，未來農民可結合智能辨識技術與自動化機械手臂，提升蔬果採摘的準確度和效率，一舉改善農村缺工問題。

台灣農業逐漸走入精緻化，不過也步入農民高齡化，加上少子化缺工問題浮現，農作成本不減反增，為了有效解決問題，大葉大學電機工程學系教授黃登淵、研究生蘇勝朋和宏新科自動控制公司產學合作「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」系統，雙方在彰化縣芳苑鄉某蔬果溫室對小黃瓜、金桔等蔬果實驗，同時建立AI模型，擷取現場影像跟數據資料庫比對，判斷蔬果是否成熟，經測試大多數溫室內棚架的果實都適用。

黃登淵表示，未來隨著智慧農業發展，「機器人也會挑水果」，這套機器結合智能辨識技術與自動化機械手臂，可透過AI學習，來提高蔬果採摘的準確度和效率，可適用在不同種類的蔬果，改善農村缺工問題，大葉大學將協助廠商降低成本，提升生產效益。

「台灣創新技術博覽會」由經濟部、國科會等多個中央部會共同主辦，今年吸引世界各地發明團隊近600件發明參賽，大葉大學以「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」、「無線交流電力監測模組及方法」，兩項發明抱回銀牌獎、銅牌獎及微星科技特別獎3個獎項。

大葉大學參加台灣創新技術博覽會，以「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」、「無線交流電力監測模組及方法」，兩項發明抱回銀牌獎、銅牌獎及微星科技特別獎3個獎項。（大葉大學提供）

大葉大學參加台灣創新技術博覽會，以「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」、「無線交流電力監測模組及方法」，兩項發明抱回銀牌獎、銅牌獎及微星科技特別獎3個獎項。（大葉大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
公開世界最小「攜帶型麻醉深度監測儀」 中科院長李世強激推
2024/10/19 20:41

公開世界最小「攜帶型麻醉深度監測儀」 中科院長李世強激推
頂尖科技齊聚台灣創新技術博覽會 卓揆興奮要看機器狗
2024/10/17 17:40

頂尖科技齊聚台灣創新技術博覽會 卓揆興奮要看機器狗
impression

2024臺東藝穗節從山林到惡地橫跨13個場域精彩表演
參觀台灣創新技術博覽會 蕭美琴指定要看「這3樣」
2024/10/18 18:39

參觀台灣創新技術博覽會 蕭美琴指定要看「這3樣」
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播