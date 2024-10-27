農業缺工有解 大葉大學研發機器手臂「會挑水果」

大葉大學電機系與業者產學合作，開發「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」，可提升蔬果採摘的準確度和效率，改善農村缺工問題。（大葉大學提供）

2024/10/27 17:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣農村近年面臨人口老化跟缺工現象，為此大葉大學與自動化科技公司合作，運用AI研發具有能辨識蔬果成熟度的採摘機器手臂，包括小黃瓜、金桔都能完成採摘，這項發明也榮獲2024台灣創新技術博覽會的發明競賽銀牌獎。大葉大學表示，未來農民可結合智能辨識技術與自動化機械手臂，提升蔬果採摘的準確度和效率，一舉改善農村缺工問題。

台灣農業逐漸走入精緻化，不過也步入農民高齡化，加上少子化缺工問題浮現，農作成本不減反增，為了有效解決問題，大葉大學電機工程學系教授黃登淵、研究生蘇勝朋和宏新科自動控制公司產學合作「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」系統，雙方在彰化縣芳苑鄉某蔬果溫室對小黃瓜、金桔等蔬果實驗，同時建立AI模型，擷取現場影像跟數據資料庫比對，判斷蔬果是否成熟，經測試大多數溫室內棚架的果實都適用。

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黃登淵表示，未來隨著智慧農業發展，「機器人也會挑水果」，這套機器結合智能辨識技術與自動化機械手臂，可透過AI學習，來提高蔬果採摘的準確度和效率，可適用在不同種類的蔬果，改善農村缺工問題，大葉大學將協助廠商降低成本，提升生產效益。

「台灣創新技術博覽會」由經濟部、國科會等多個中央部會共同主辦，今年吸引世界各地發明團隊近600件發明參賽，大葉大學以「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」、「無線交流電力監測模組及方法」，兩項發明抱回銀牌獎、銅牌獎及微星科技特別獎3個獎項。

大葉大學參加台灣創新技術博覽會，以「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」、「無線交流電力監測模組及方法」，兩項發明抱回銀牌獎、銅牌獎及微星科技特別獎3個獎項。（大葉大學提供）

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