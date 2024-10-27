客家義民嘉年華走進西門町 30組踩街隊伍引國內外旅客駐足

2024台北客家義民嘉年華創意踩街27日下午從中山堂出發，沿途經西門町，近30組踩街團隊吸引眾多國內外旅客駐足。 （記者林承鴻攝）

2024/10/27 17:34

〔記者林承鴻／台北報導〕2024台北客家義民嘉年華的「挑擔奉飯」今（27）日舉行，上午11時左右六大區隊鄉親陸續從台北市客家文化主題公園抵逹兩廳院藝文廣場，參加主祭大典；下午的創意踩街活動則有近30組踩街團隊從中山堂出發，沿途經西門町，每一隊都展現獨特的客家風情，吸引眾多國內外旅客駐足。

主祭大典透過隆重莊嚴的祭祀古禮向義民爺及忠勇公祈福，並邀請海外客屬社團一同連線參與，百人大合唱則由台北市民生國小師生及家長組成，獻唱「台北客家竇」，展現台北客家義民精神。

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下午創意踩街由台北市立士林高商樂儀旗隊帶來震撼開場，可愛的客家四小天王偕同台北市韻律體操隊、台北大專金龍團等知名團體共襄盛舉。沿途經過熱鬧的西門商圈，吸引許多國內外旅客駐足觀賞拍照，遊行隊伍綿延不絕相當熱鬧，最後回到自由廣場。

台北市政府客家事務委員會主任委員周羿希表示，今年再度踏入西門商圈，就是要讓年輕人看到不一樣的客家文化。主會場設有近百攤客莊原鄉特色的客莊市集以及大受好評的親子活動專區，將義民嘉年華打造成為有吃、有學、又有玩的全齡多元化活動。

活動壓軸義民之夜，則由金曲歌手柔米以舒緩的曲風唱出溫柔的客家歌曲，吉那罐子則讓活動熱鬧不間斷，展現台北都會客家的多元性及包容性。還有味全龍啦啦隊的「小龍女」張晴、沛沛、寧寧和心璇與啦啦隊團體一起嗨翻全場。連續3天的台北客家義民嘉年華活動，將在10月28日上午的送神典禮後畫下句點。

2024台北客家義民嘉年華的「挑擔奉飯」27日舉行，上午11時左右六大區隊鄉親陸續抵逹兩廳院藝文廣場，參加主祭大典。（記者林承鴻攝）

2024台北客家義民嘉年華創意踩街27日下午從中山堂出發，沿途經西門町，近30組踩街團隊吸引眾多國內外旅客駐足。 （記者林承鴻攝）

2024台北客家義民嘉年華創意踩街27日下午從中山堂出發，沿途經西門町，近30組踩街團隊吸引眾多國內外旅客駐足。 （記者林承鴻攝）

台北市客家義民嘉年華「挑擔奉飯」活動27日於客家文化主題公園舉辦，台北市長蔣萬安（左四）聯手活動代言人、啦啦隊女神李多慧（左五）參與挑擔奉飯啟動儀式。 （記者羅沛德攝）

台北市客家義民嘉年華「挑擔奉飯」活動27日於客家文化主題公園舉辦，民眾熱情參與，傳承客家義民的信仰精神，就連外國朋友也一同體驗挑走街。 （記者羅沛德攝）

台北市客家義民嘉年華「挑擔奉飯」活動27日於客家文化主題公園舉辦，台北市長蔣萬安（台上左四）聯手活動代言人、啦啦隊女神李多慧（前）參與挑擔奉飯啟動儀式。 （記者羅沛德攝）

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