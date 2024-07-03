（新北）大柑園都計啟動 621公頃地主萬人

新北市「新訂大柑園地區都市計畫」啟動，圖為都計範圍空照圖。（資料照，城鄉局提供）

2024/07/03 05:30

橫跨樹林、鶯歌、三峽 區內建物5800棟 住戶、工廠憂面臨拆遷

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府推動「新訂大柑園地區都市計畫」，範圍橫跨樹林、鶯歌、三峽區，面積約六二一公頃，私有地主達一萬多人，當地建物約五千八百棟，包含合法、未登記工廠與住宅聚落等，未來啟動開發案，恐有五千多棟房屋、一萬多人面臨拆遷，民眾憂心淪為「塭仔圳翻版」，市府至今尚未提出完整方案。城鄉發展局表示，將蒐集各方意見，作為都市計畫公開展覽草案的基礎。

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市府辦座談蒐集各方意見

市府昨在樹林區公所舉辦座談會，擠滿六百人參加，地方討論熱烈。市議員呂家愷說，許多業者擔心工廠面臨拆遷，詢問搬遷或安置規劃，住戶也關心住家地目是否變更；建議市府先研擬初步藍圖，再由地方提出建議，才能事半功倍。

議員建議先研擬開發藍圖

市議員林銘仁批評，座談會辦得太粗糙，僅說明這塊土地未來會開發，居民聽完後仍疑惑區段徵收或市地重劃帶來的影響；市府應提出明確方向，再讓民眾表達意見，才不致於天馬行空。

市議員廖宜琨說，目前草案尚未出爐，都市計畫「八字還沒有一撇」，不過居民發言踴躍，非常關心未來地方發展。

立委蘇巧慧表示，二○一九年協助解編大柑園特定農業區後，市府五年後才準備提出都市計畫草案，市府已經讓民眾等太久，希望加速開發期程。她也建議拓寬周邊道路、改善排水設施、開闢柑園中小學通學步道等，地方建設搭配都市計畫一併處理。

城鄉發展局回應，為完整收集各方意見，市府延長公開徵求意見達七十五天，更舉辦四場說明會與寄出近萬封意見調查表，作為後續都市計畫公展草案的基礎。透過未來整體開發，一併興建地區所需的公共設施與工程，有助改善地方關心的交通、排水等議題。

工廠遷移 經發局設輔導團

有關大柑園地區工廠遷移難題，經濟發展局表示，已成立工廠搬遷輔導團，由專人專責輔導，建立官方群組，提供廠家即時溝通需求。配套措施有九家銀行整合單一窗口與專案優惠利率、未登記工廠搬遷租金補助、銜接仲介公會與土地廠房媒合等，協助業者安置。

另外，市府將於七月九日下午二時卅分在三峽區公所、七月十六日上午十時在樹林區東園市民活動中心、七月廿四日上午十時在鶯歌區公所舉辦座談會。

大柑園都市計畫座談會，爆滿民眾參與。（立委蘇巧慧辦公室提供）

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