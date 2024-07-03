為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

（新北）大柑園都計啟動 621公頃地主萬人

新北市「新訂大柑園地區都市計畫」啟動，圖為都計範圍空照圖。（資料照，城鄉局提供）

新北市「新訂大柑園地區都市計畫」啟動，圖為都計範圍空照圖。（資料照，城鄉局提供）

2024/07/03 05:30

橫跨樹林、鶯歌、三峽 區內建物5800棟 住戶、工廠憂面臨拆遷

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府推動「新訂大柑園地區都市計畫」，範圍橫跨樹林、鶯歌、三峽區，面積約六二一公頃，私有地主達一萬多人，當地建物約五千八百棟，包含合法、未登記工廠與住宅聚落等，未來啟動開發案，恐有五千多棟房屋、一萬多人面臨拆遷，民眾憂心淪為「塭仔圳翻版」，市府至今尚未提出完整方案。城鄉發展局表示，將蒐集各方意見，作為都市計畫公開展覽草案的基礎。

市府辦座談蒐集各方意見

市府昨在樹林區公所舉辦座談會，擠滿六百人參加，地方討論熱烈。市議員呂家愷說，許多業者擔心工廠面臨拆遷，詢問搬遷或安置規劃，住戶也關心住家地目是否變更；建議市府先研擬初步藍圖，再由地方提出建議，才能事半功倍。

議員建議先研擬開發藍圖

市議員林銘仁批評，座談會辦得太粗糙，僅說明這塊土地未來會開發，居民聽完後仍疑惑區段徵收或市地重劃帶來的影響；市府應提出明確方向，再讓民眾表達意見，才不致於天馬行空。

市議員廖宜琨說，目前草案尚未出爐，都市計畫「八字還沒有一撇」，不過居民發言踴躍，非常關心未來地方發展。

立委蘇巧慧表示，二○一九年協助解編大柑園特定農業區後，市府五年後才準備提出都市計畫草案，市府已經讓民眾等太久，希望加速開發期程。她也建議拓寬周邊道路、改善排水設施、開闢柑園中小學通學步道等，地方建設搭配都市計畫一併處理。

城鄉發展局回應，為完整收集各方意見，市府延長公開徵求意見達七十五天，更舉辦四場說明會與寄出近萬封意見調查表，作為後續都市計畫公展草案的基礎。透過未來整體開發，一併興建地區所需的公共設施與工程，有助改善地方關心的交通、排水等議題。

工廠遷移 經發局設輔導團

有關大柑園地區工廠遷移難題，經濟發展局表示，已成立工廠搬遷輔導團，由專人專責輔導，建立官方群組，提供廠家即時溝通需求。配套措施有九家銀行整合單一窗口與專案優惠利率、未登記工廠搬遷租金補助、銜接仲介公會與土地廠房媒合等，協助業者安置。

另外，市府將於七月九日下午二時卅分在三峽區公所、七月十六日上午十時在樹林區東園市民活動中心、七月廿四日上午十時在鶯歌區公所舉辦座談會。

大柑園都市計畫座談會，爆滿民眾參與。（立委蘇巧慧辦公室提供）

大柑園都市計畫座談會，爆滿民眾參與。（立委蘇巧慧辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播