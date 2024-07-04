為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北市「到府收垃圾」照顧獨居長者 服務近6年208人受惠

清潔隊員協助行動不便長者清運垃圾。（圖由台北市環保局提供）

清潔隊員協助行動不便長者清運垃圾。（圖由台北市環保局提供）

2024/07/04 15:43

〔記者江采蓁／台北報導〕隨著社會高齡化、少子化及家庭型態轉變，為保障獨居行動不便長者的居家環境清潔，台北市環保局自2018年起針對有需求的獨居行動不便長者，提供客製化代收垃圾的服務，迄今已服務208位，除協助處理垃圾、維護住家內外的環境整潔，同時也能向長者傳達關心和問候。

環保局說明，透過社會局、里辦公處等管道，協助提供符合「獨自居住」、「行動不便」及「65歲以上」的長者名單後，再派員配合里鄰長、里幹事或社工訪視長者及確認需求，約定每週主動到府代收垃圾時間，讓行動不便的獨居長者不必擔心錯過垃圾車的時間，只要在指定的時間將垃圾拿到家門口，就有清潔隊員代為協助清運。

中正區三愛里長陳仁志分享，里內原與先生、兒子同住的張奶奶，自從去年先生去世後，必須獨力扶養中風的兒子，但由於居住在2樓加上年事已高、行動不便，出門丟垃圾需上下攀爬樓梯有困難，導致家中垃圾無法即時處理，常常放置很長時間影響住家生活品質；因此，他幫忙向環保局仁愛分隊申請代收垃圾服務，分隊人員親訪溝通後，為張奶奶客製化每週固定清運的時間，並說明垃圾要使用專用垃圾袋盛裝放置於門口，他們再也不必煩惱垃圾處理問題。

環保局強調，透過協助獨居行動不便長者清運垃圾，除維護住家整潔、提高環境品質外，也能藉由清潔隊員收運時向長者傳達關心和問候，讓獨居長輩不孤單，建構高齡友善的居住環境，使長者能夠享有乾淨、有尊嚴的老年生活。

環保局提醒，符合代收垃圾服務條件之長者若有需求可撥打1999市民當家熱線，由話務人員告知各行政區清潔隊電話，或直接與環保局各區清潔隊聯絡，各區清潔隊後續將主動聯繫並派員評估規劃協助事宜。

清潔隊員協助行動不便長者清運垃圾。（圖由台北市環保局提供）

清潔隊員協助行動不便長者清運垃圾。（圖由台北市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
為獨居行動不便長者代收垃圾 北市2年來服務2.5萬人次
2021/03/02 14:19

為獨居行動不便長者代收垃圾 北市2年來服務2.5萬人次
愛的發聲練習！矽品志工邀獨居長輩高歌 穿和服1秒到日本
2024/05/25 16:36

愛的發聲練習！矽品志工邀獨居長輩高歌 穿和服1秒到日本

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
藝人、大廚聯手包「黑鮪魚粽」 恆春半島獨居長輩樂開懷
2024/05/30 09:11

藝人、大廚聯手包「黑鮪魚粽」 恆春半島獨居長輩樂開懷
包粽贈弱勢 桃園家扶中心、宮廟端午送暖
2024/06/08 05:30

包粽贈弱勢 桃園家扶中心、宮廟端午送暖

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播