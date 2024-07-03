「藝起」轉大人 16歲正青春藝術節開跑

今年「十六歲正青春藝術節」，昨日在台南文化中心啟動。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/03 05:30

以表演、講座、展演、展覽、市集及課程 提供青少年形塑未來

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「十六歲正青春藝術節」以台南獨有的「做十六歲」文化出發，獲得台積電文教基金會支持，包含劇場表演、專題講座、戶外展演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等系列活動，提供青少年以藝術形式體驗成年禮傳統禮俗。

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即日起至8月11日 文化中心展開

「十六歲正青春藝術節」即日起至八月十一日於台南文化中心展開，其中品牌節目「青少年扮戲計畫」，今年以主題《O》盛大迎接十週年，邀請專業師資帶領青少年在劇場「轉大人」做成年禮。

「青少年扮戲計畫」以藝術深耕結合生命教育方式，透過口述歷史劇場形式，將青少年的生命故事轉譯呈現，十年來共約四萬人次參與，四八八名青少年接受培訓，其中一一八位進入國內外藝術系所就讀，培育藝術種子看得見。

昨日開幕式，市長黃偉哲表示，「十六歲正青春藝術節」結合看戲、做戲、市集與街舞等系列活動，讓青少年朋友透過不同方式參與表演藝術，以不同方式「轉大人」。

配合今年藝術節主題《築夢》，首度加入視覺藝術，邀請二○二三台南新藝獎得主吳建興，於台南文化中心假日廣場戶外創作《堆鐵》，傳達追求夢想的路上需要層層堆疊與累積，未來的形塑由自己創造。

除了戲劇活動之外，「台南街頭文化月」將帶來精彩節目，包括「你和我的十六歲嘻哈事」專題講座、塗鴉體驗課程、街舞體驗課程、饒舌體驗課程、DJ體驗課程、POWER SUMMER國高中職聯合舞展、街頭FUN市集及嘻哈戶外派對，來自各學校的同學相互尬舞，是學生每年暑假最期待的活動之一。

互動GO！戲劇體驗 7/21走入社區

七月廿一日有「互動GO！戲劇體驗」，由青少年成員將劇場帶入社區，與親子、樂齡長者同樂。詳情可上「十六歲正青春藝術節」粉絲專頁查詢。

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