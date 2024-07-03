城市展5日登場 見證台南發展

「透．南城」城市展展場之一，台南藝術家林書楷創作。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/03 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「透．南城─城市穿行四○○年」城市展，在台南市美術館一館登場，同時有大台南公車行動展，於城市展展覽期間提供民眾接駁服務，讓大家「閱讀台南」更方便。

「透．南城」城市展七月五日至九月一日，亮點特色展出台南藝術家林書楷作品、邀請大佛普拉斯導演黃信堯配音參與。其次應用AI科技，從歷史的文獻紀錄，藝術化再現各時代的景象，讓民眾看見過往時代的台南。看見數位科技的城市治理，則是讓民眾感受持續建設進步及智慧的未來城市。展場也用數位藝術詮釋國土計畫，從視覺、聽覺中感受守護台南土地。

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此外，大台南公車行動展，內外裝換新衣的改裝公車，將於城市展展覽期間提供民眾接駁服務，並配合暑期導覽活動，接駁至海安街道美術館、大台南智慧交通中心、安平再生水廠環教中心特展「水的四○○種形狀」參觀。

公車行動展以「台南的情感線」為城市主題，公車不只是大眾運輸工具，也乘載所有乘客去到想去的地方、見到想見的人，公車路線也承載累積許多人的生活情感，看見台南最有感的生活。

昨日城市展開箱亮相，市長黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，城市發展有獨特的歷史軌跡可依循。台南是個有人情味和溫度的古都，展覽透過沉浸式體驗，見證台南都市發展的歷程，也是台南歷史的縮影，值得民眾前來一看，期待藉由「臺南四○○」城市展，讓台南再次吸引大家的目光。

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