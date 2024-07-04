外籍移工騎乘電動車違規多！豐原警前進移工宿舍辦理另類「新生訓練」

豐原警分局深入轄區向外籍移工宣導各項法規。（民眾提供）

2024/07/04 12:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局統計，轄區今年上半年取締電動車違規多達550件，前三名分別為不依標誌、標線、號誌指示行駛213件、違規雙載152件、不依規定保持裝置設備90件。最近特別偕同里長訪視區內移工，以越南、印尼、菲律賓及中文等4國語言宣導各項法規，預防犯罪。

豐原警分局轄區內的豐原與神岡區中小企業眾多，有為數不少的外籍移工離鄉背井來台工作，因語言隔閡，移工對台灣法規不甚了解，時有騎乘電動車違規等情事發生。

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豐原警分局防治組因此特別與翁子派出所共組訪視宣導團，與轄內里長一同走訪移工宿舍，除關懷移工來台生活情形外，並宣傳重要法規，如今年7月22日辦理萬安演習應注意事項；自今年11月1日起騎乘微型電動二輪車應申請牌照；以及移工較常觸犯的出售提款卡、帳戶、聚眾鬥毆等相關刑法罰則，以四國語言製作看板，讓移工朋友能清楚了解並遵守。

來台第一天的越南籍移工阿偉，在移工友人協助下，認真閱讀警方彙整的宣導文宣，宛如另類「新生訓練」；移工阿清則向警方透露，曾聽同鄉友人聊天時提及，販賣個人帳戶價格為500萬越南盾（約新台幣6400元），員警聞訊後，除提醒勿販售帳戶成為詐騙集團共犯外，亦提供各式詐騙案例分享，避免移工朋友遭詐。

豐原警分局長林大為表示，移工朋友遠渡重洋離鄉背井來台工作，由於語言隔閡、文化相異，容易誤觸相關法規，豐原警方以主動出擊方式，深入了解移工朋友生活，以最直接的互動方式，關懷在台生活狀況，並且以一對一方式提供與移工朋友關係密切的相關法令宣導，避免移工朋友因不知而觸法，輕則違規受罰，重則影響工作權，同時也提醒移工朋友應注意尊重鄰里居住安寧，夜間勿大聲喧嘩，共同營造安居樂業的生活環境。

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