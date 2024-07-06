為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

街舞小學校登場 蕭美琴挑戰霹靂舞經典動作「大老鷹」

副總統蕭美琴今（6日）出席「Young School High街舞小學校Vol.2賽事開幕式」，還在開幕式中與立委蘇巧慧、吳沛憶等人一同熱舞一段。（記者叢昌瑾攝）

副總統蕭美琴今（6日）出席「Young School High街舞小學校Vol.2賽事開幕式」，還在開幕式中與立委蘇巧慧、吳沛憶等人一同熱舞一段。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/06 17:19

〔記者林承鴻／台北報導〕第2屆「Young School High 街舞小學校」，6日下午在台北市萬華區新和國小登場，副總統蕭美琴到場，挑戰霹靂舞經典動作「大老鷹」，還笑稱要去年有來現場的前總統蔡英文，多走出來看大家跳舞。

蕭美琴說，街舞是包容性非常大的活動，非常高興看到街舞已經成為不分年齡性別的全民運動，也看到霹靂舞國手準備站上巴黎奧運的舞台。他相信大家一起共舞，社會會更有自信。他也笑說蔡英文去年來參加開幕式時，說最羨慕的是會唱歌跳舞的人，更說要把唱歌跳舞當成是卸任總統後的一個選項，蕭美琴說最近要施加一下壓力，讓蔡英文儘量多走出來，多看看大家跳舞。

立法委員吳沛憶說，過去單項運動的分類裡沒有街舞這個項目，經過20多年到現在走進小學校園，是這麼多熱愛街舞的人，從最早看錄影帶學舞，到後來開始有國外舞者來台灣，大家通風報信一定要到現場學習。接著當年的街舞人長大後，開始在台灣的各個縣市教舞，透過民間的力量，讓台灣的街舞扎根、成長。

立法委員蘇巧慧說，8年前剛當上立委時，自己的孩子剛進小學，不知道為什麼舞蹈很自然的成為這世代小朋友生活的一部分，為了要讓孩子能夠跟最好的老師學，她開始去認識不同的老師們，也因此了解當時街舞運動在台灣的困難，經過跟體育署不斷的協調後，體育署也大力贊助，到今年有國手進入奧運殿堂。

協會秘書長田拓老師說，自己24年前在大學熱舞社時開始接觸街舞，媽媽常會問他，你到底要跳舞跳到幾歲，這個問題一直到現在其實都沒有答案。反而現在好像該思考的是，幾歲要開始跳舞，而不是要跳到幾歲，他覺得這是社會很大的轉變，這件事情滿棒的。

「Young School High 街舞小學校」Kpop還原組及創意排舞組將各評選出前3名，分別以「舞蹈確實度、還原度、氣氛展現、團隊默契」及「舞蹈技巧、團隊默契、氣氛展現、服裝」為評分標準，比賽結果預計晚間7點多出爐。

副總統蕭美琴（左3）挑戰霹靂舞經典動作「大老鷹」。（記者林承鴻攝）

副總統蕭美琴（左3）挑戰霹靂舞經典動作「大老鷹」。（記者林承鴻攝）

副總統蕭美琴出席「Young School High街舞小學校Vol.2賽事開幕式」。（記者叢昌瑾攝）

副總統蕭美琴出席「Young School High街舞小學校Vol.2賽事開幕式」。（記者叢昌瑾攝）

第2屆Young School High 街舞小學，校6日在萬華區新和國小舉行。（記者林承鴻攝）

第2屆Young School High 街舞小學，校6日在萬華區新和國小舉行。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南「舞」起來 和通盃街舞大賽7/28熱力登場
2024/07/05 16:59

台南「舞」起來 和通盃街舞大賽7/28熱力登場
幫台灣交朋友 蕭美琴：外交工作也是服務業
2024/07/03 20:25

幫台灣交朋友 蕭美琴：外交工作也是服務業

全國電子夏日破盤滿額送冰箱！瘋搶超狂好禮
家有4隻毛寶貝 蕭美琴：發展正向的寵物經濟
2024/07/05 17:21

家有4隻毛寶貝 蕭美琴：發展正向的寵物經濟
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播