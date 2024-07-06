街舞小學校登場 蕭美琴挑戰霹靂舞經典動作「大老鷹」

副總統蕭美琴今（6日）出席「Young School High街舞小學校Vol.2賽事開幕式」，還在開幕式中與立委蘇巧慧、吳沛憶等人一同熱舞一段。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/06 17:19

〔記者林承鴻／台北報導〕第2屆「Young School High 街舞小學校」，6日下午在台北市萬華區新和國小登場，副總統蕭美琴到場，挑戰霹靂舞經典動作「大老鷹」，還笑稱要去年有來現場的前總統蔡英文，多走出來看大家跳舞。

蕭美琴說，街舞是包容性非常大的活動，非常高興看到街舞已經成為不分年齡性別的全民運動，也看到霹靂舞國手準備站上巴黎奧運的舞台。他相信大家一起共舞，社會會更有自信。他也笑說蔡英文去年來參加開幕式時，說最羨慕的是會唱歌跳舞的人，更說要把唱歌跳舞當成是卸任總統後的一個選項，蕭美琴說最近要施加一下壓力，讓蔡英文儘量多走出來，多看看大家跳舞。

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立法委員吳沛憶說，過去單項運動的分類裡沒有街舞這個項目，經過20多年到現在走進小學校園，是這麼多熱愛街舞的人，從最早看錄影帶學舞，到後來開始有國外舞者來台灣，大家通風報信一定要到現場學習。接著當年的街舞人長大後，開始在台灣的各個縣市教舞，透過民間的力量，讓台灣的街舞扎根、成長。

立法委員蘇巧慧說，8年前剛當上立委時，自己的孩子剛進小學，不知道為什麼舞蹈很自然的成為這世代小朋友生活的一部分，為了要讓孩子能夠跟最好的老師學，她開始去認識不同的老師們，也因此了解當時街舞運動在台灣的困難，經過跟體育署不斷的協調後，體育署也大力贊助，到今年有國手進入奧運殿堂。

協會秘書長田拓老師說，自己24年前在大學熱舞社時開始接觸街舞，媽媽常會問他，你到底要跳舞跳到幾歲，這個問題一直到現在其實都沒有答案。反而現在好像該思考的是，幾歲要開始跳舞，而不是要跳到幾歲，他覺得這是社會很大的轉變，這件事情滿棒的。

「Young School High 街舞小學校」Kpop還原組及創意排舞組將各評選出前3名，分別以「舞蹈確實度、還原度、氣氛展現、團隊默契」及「舞蹈技巧、團隊默契、氣氛展現、服裝」為評分標準，比賽結果預計晚間7點多出爐。

副總統蕭美琴（左3）挑戰霹靂舞經典動作「大老鷹」。（記者林承鴻攝）

副總統蕭美琴出席「Young School High街舞小學校Vol.2賽事開幕式」。（記者叢昌瑾攝）

第2屆Young School High 街舞小學，校6日在萬華區新和國小舉行。（記者林承鴻攝）

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