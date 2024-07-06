「市長陪你拍」不怕累 黃偉哲當馬背讓學生騎開心

市長獎頒獎典禮，市長黃偉哲當起「市長爸」，讓學生當馬背開心騎。（台南市府提供）

2024/07/06 17:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第三場次，今（6）日在慈濟高中熱鬧舉行，領獎學生各種擺拍合照姿勢，市長黃偉哲來者不拒，當馬背讓學生騎、伏地挺身樣樣來，賣力使勁讓學生留下難忘回憶。

對於曾任桃園市長、現任海峽交流基金會董事長鄭文燦疑涉犯貪污治罪條例，法院裁定500萬元交保一事，黃偉哲出席頒獎典禮前，受訪時僅表示「尊重司法」，其他未多表看法。

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這次頒發對象包含中西區、北區、安南區、永康區等國中小學，總共有59校，共計1360名獲獎學生。黃偉哲表示，畢業不代表終點，而是下一個階段的起點，勉勵所有畢業生邁向新里程碑，在各自領域皆是佼佼者。

市長獎頒獎典禮別出心裁，「市長陪你拍」活動，鼓勵每位獲市長獎的學生發揮創意，與市長共同擺拍趣味活潑的姿勢，今年更進一步運用數位科技，讓所有學子們皆可透過下載「市長陪你拍2.0」創意濾鏡，實現與市長合影的願望。

中山國中柯妤曈表示，在年幼時常常感冒生病，因此媽媽讓他在小學4年級時，透過習舞鍛鍊身體。終於代表南市參加全國學生舞蹈比賽，獲得特優第2名。

海佃國中吳慧芳國中教育會考成績達5科A++、寫作6級分，是海佃國中創校以來首位會考榜首。平時沒有補習，做事情很投入，合唱團、美術創作、朗讀等競賽都獲得佳績。

龍潭國小黃品勳自3年級加入躲避球隊，升上高年級後，也憑著自己的經驗和能力協助帶領球隊，是球隊不可或缺的好選手。

成功國小蔡鎧謙曾獲參加國際資訊奧林匹亞競賽台灣國家代表隊選訓營初選，更在第25屆台灣大學網際網路程式設計全國大賽獲國小組決賽第2名佳績。

開元國小吳恩羽曾獲南市第36屆十大傑出兒童、南市模範兒童、112年度教育部全國推行童軍教育傑出童軍等榮譽。

三村國小陳竑宇從5年級接觸武術，展現天賦和學習能力，初次參賽就獲得南市中小學武術錦標賽初级拳的第2名，獲市長體育獎實至名歸。

「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，今日在慈濟高中熱鬧舉行，市長黃偉哲（左）賣力演出。（台南市府提供）

「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，市長黃偉哲（左）與學生開心萌拍。（台南市府提供）

「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，市長黃偉哲（左）與學生擺可愛表情。（台南市府提供）

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