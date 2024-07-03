50~74歲胃癌篩檢 下半年試辦／終生一次幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢 持續徵詢醫療單位參與意願

胃癌歷年新發及死亡人數

2024/07/03 05:30

〔記者林志怡、林惠琴、邱芷柔／台北報導〕國民健康署已提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等五癌篩檢，近期研議針對胃癌相關篩檢進行試辦計畫，擬提供五十至七十四歲族群終生一次的幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢，該署已陸續召開說明會，並聯繫衛生局與相關醫療院所徵詢參與意願，預計下半年可開始試辦。

國人癌症死亡率第8名

依據二○二一年國健署癌症登記資料，胃癌以每十萬人口九．三人，居於國人癌症發生率第八位，雖其發生率較二○二○年下降，但當年度仍造成四○六○人確診；另依據二○二三年國人十大死因統計，胃癌以每十萬人口十人，名列國人癌症死亡率的第八位，當年度造成二三二七人死亡。

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國健署指出，胃癌發生原因主要與環境、飲食、免疫、幽門螺旋桿菌感染及慢性胃病有關，其中八十至九十％的胃癌與幽門螺旋桿菌感染有關，且國人幽門螺旋桿菌盛行率為卅％，原鄉高風險地區盛行率則可達六十％以上，因此過去該署就曾針對原鄉進行相關篩檢作為。

暫定可與大腸癌同時篩檢

幽門螺旋桿菌篩檢有「碳十三尿素吹氣法」、「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢驗」及「血清學檢驗」等作法。國健署癌症防治組長林莉茹說，目前該署也持續研議將篩檢對象擴大到全國，不過此前會先採取試辦計畫、在部分地區試行，篩檢對象暫定為五十至七十四歲族群，且終生僅限一次。

此外，林莉茹說，暫定的胃癌篩檢族群年齡與現行大腸癌篩檢重疊，民眾屆時或可通過一次採兩管檢體的方式同時篩檢，近期已針對醫療院所陸續召開多場說明會，並持續聯繫衛生局與醫療單位，等待院所進行相關盤點與準備，預計下半年可以展開試辦計畫，唯實際上路時間還難以推估。

幽門螺旋桿菌治療藥物給付放寬

目前幽門螺旋桿菌除菌藥物須經胃鏡檢查才能獲得健保給付，但健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議最新通過放寬條件，經碳十三尿素呼氣檢查、幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查或上消化道內視鏡切片檢查，任一種檢查確定為幽門螺旋桿菌感染者，其用藥即納入給付，一線、二線組合藥費約六七○元、七二○元，預估約五萬人受惠，新增支出約三千六百萬至三千七百萬元，最快八月上路。

國健署擬提供50至74歲族群終生一次的幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢。示意圖。（資料照）

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