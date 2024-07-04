嘉市實物銀行服務戶數增倍 攜手7店家發實物餐券

嘉義市實物銀行提供經濟弱勢家戶物資服務。（嘉義市政府提供）

2024/07/04 10:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府委託財團法人台灣省王李社會福利慈善事業基金會辦理實物銀行，提供物資讓經濟弱勢家戶領取，去年12月服務戶數88戶，今年6月服務戶數增為163戶，為因應弱勢戶物資需求，攜手7家店家發放實物餐券，另還提供新生兒幸福包等，支持經濟弱勢家庭免於挨餓。

王李社會福利慈善事業基金會執行長湯宏忠表示，實物銀行對象為有物資需求市民，經市府社工、居住地區公所、里長及里幹事轉介，或自行至實物銀行申請經社工評估符合資格者，每戶每月核發1000點可自行選擇所需物資，服務期限6個月，並會視家戶經濟狀況加發提貨券或實物餐券，目前實物餐券合作店家包括嘉義市腦麻協會麻吉烘培坊、劉里長雞肉飯店、世洲排骨飯便當、若竹兒愛心商店、三哥食品行、多那之複合式咖啡蛋糕烘培、福源肉粽店，歡迎善心店家加入提供餐食服務，實物銀行東、西區均有據點，可電洽（05）2860799或（05）2770779。

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響應實物銀行，台電嘉義區處長許墩貴7月3日捐贈實物銀行2萬元物資基金，市府社會處長李思賢感謝台電嘉義區處慷慨解囊，展現熱心公益、服務社會情操。

嘉義市實物銀行因應服務家戶需求，除了物資還發放餐券、新生兒幸福包等物資。（嘉義市政府提供）

台電嘉義區處3日捐贈實物銀行2萬元。（嘉義市政府提供）

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