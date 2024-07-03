專家推估每篩一萬人 可減少60個胃癌個案

電子顯微鏡下的人體內幽門螺旋桿菌長相。（資料照，安南醫院提供）

2024/07/03 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕近九成胃癌是「幽門螺旋桿菌」造成，國民健康署擬提供五十歲至七十四歲族群，終生一次的幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢，專家推估，每篩一萬人可減少六十個胃癌個案，不僅胃癌可望從十大癌症除名，此政策也將成為全球典範。

公費篩檢、治療 將成全球首例

台灣消化系醫學會秘書長劉志銘指出，幽門螺旋桿菌約九成感染發生在十歲前，隨著時間推移，胃部會長期慢性發炎，四十多歲可能發展為萎縮性胃炎，五十歲後胃癌發生風險即顯著增加。

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劉志銘說，依目前台灣五十歲到七十歲的幽門螺旋桿菌感染率約為四十％推估，每一萬人篩檢約有四千人會呈陽性，若未篩檢與治療，約三％的人發展為胃癌，也就是一萬人中未來可能會有一二○人患上胃癌，透過除菌治療可降低五十％罹患胃癌風險，粗估每篩檢萬人就能減少六十個胃癌病患。

劉志銘提到，除菌是一次性的治療，治療後復發率、再感染率皆低，台灣若能針對高風險族群試行公費支持篩檢和治療，將是全球首例。

經費若足夠 應放寬對象

前台北榮總腫瘤醫學部主任趙毅表示，幽門螺旋桿菌已被世衛歸類為明確致癌物，與胃癌相關性獲得證實，若早點發現、用藥除菌可降低胃癌發生機會，但有些人可能廿、卅多歲就感染而不自知，若經費足夠，建議放寬對象。目前胃癌早期五年存活率可達九成，晚期則降至不到五％。

過去健保給付除菌藥物，必須先經胃鏡檢查或是上消化道Ｘ光檢查確認為有潰瘍才給付，健保署預計八月起放寬經碳十三尿素呼氣檢查、糞便抗原檢查陽性者也可獲得給付。

對此，台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家指出，除菌一直缺乏國際指引，台大團隊結合政府力量，透過除菌有效降低馬祖的胃癌比例，訂出了準則，二○二二年消化醫學會提出建議，希望健保能開放處方。

從10大癌症除名指日可待

李宜家也說，民眾自費幽門桿菌篩檢，糞便檢查約五百元、吹氣篩檢約一千多元，針對高風險族群著手，可降低政府財務衝擊，搭配健保放寬給藥給付，胃癌從十大癌症除名指日可待。

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