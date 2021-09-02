接種疫苗後51例疑似血栓 通報率低於歐美

詹妻要負擔1家老小生計，對先生龐大醫療費十分無助（記者盧賢秀攝）

2021/09/02 05:30

〔記者林惠琴、盧賢秀、王俊忠、林欣漢、邱書昱／綜合報導〕國際報告接種ＡＺ或嬌生等腺病毒載體的武漢肺炎疫苗，可能出現罕見血栓併血小板低下症候群（ＴＴＳ）。疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，截至八月廿五日，國內接種疫苗後，累計通報五十一例ＴＴＳ，其中十七例經專家會議審議確認為ＴＴＳ，三十四例待審議，有七例死亡。目前通報率為每百萬劑七．四例，低於歐美每百萬劑十至廿例。

17例經專家審議 確認為ＴＴＳ

莊人祥說明，五十一例通報個案中，四十八例接種ＡＺ疫苗、三例接種莫德納疫苗，年齡介於廿二歲到九十五歲，於接種後一天至五十一天發生。

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基隆市昨傳出五十三歲詹姓男子七月十九日施打ＡＺ疫苗，一週後手腳麻痺送醫，一度發出病危通知，裝葉克膜才救回一命。詹太太說，醫生表示，丈夫是打疫苗造成血栓。詹男八月十六日轉普通病房，至今無法行走，肺部和肝臟受損。基隆市衛生局表示，已協助家屬申請藥害救濟。基隆市府表示，市長已指示相關單位積極協助。

此外，地方傳出三起死亡案例，死者生前都曾施打ＡＺ疫苗。

其中，年約四十歲、台南空軍第一戰鬥機聯隊補給中隊副中隊長陳英華少校，八月廿五日接種第一劑ＡＺ，卅一日下午在做體能測驗時昏倒、失去生命跡象送醫，九月一日近午，家屬決定放棄急救。

另新北衛生局昨接獲淡水區一名疑似接種ＡＺ疫苗後死亡案例通報，這名七十三歲男性患有肺腺癌及糖尿病，七月十三日打ＡＺ，當天出現呼吸困難合併氣喘症狀，七月廿五日症狀加劇，廿八日身亡。

7月打過疫苗 大學教授心因性猝死

新北市淡水區真理大學教授兼任人文學院院長田啟文，七月廿日打過ＡＺ疫苗，八月卅日在台南市玉井區一水電材料行昏倒，送醫搶救仍不治，享年五十四歲。不過，台南檢方相驗，田啟文是心因性猝死，不需解剖，家屬無異議。

田啟文專長台灣古典文學、台灣民俗文化、古典文學理論等，著有《彰化宿儒吳德功古文研究》，今年七月剛當選人文學院院長。

新北市真理大學教授兼任人文學院院長田啟文，在台南玉井不明原因昏倒，送醫搶救後仍不治。（翻攝田啟文臉書）

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