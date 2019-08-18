增設岡山第二交流道 中央原則同意

2019-08-18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國道中山高岡山交流道是岡山、燕巢及橋頭等地區車輛的國道出入口，加上位處國道一號、台十九甲線、台一線及高一八六線等四條主要幹道，車輛出沒頻繁時常壅塞，地方爭設第二交流道獲中央善意回應，原則上同意，只需細部再加強，地方期加速進程，早日解決塞車問題。

高公局認細部需再加強

立委邱志偉力推「增設岡山第二交流道」，以紓解岡山交流道的車流壅塞情況，並為北高雄持續擴充的產業聚落發展打下良好的交通建設基礎。高市府已於今年六月向交通部提報「可行性研究修正版」，高速公路局也於七月下旬回覆審查意見，原則上同意，只需細部再加強，部分修正計畫還待高市府修訂後，提交中央進行後續審議。

議員高閔琳表示，增設岡山第二交流道後，可有效紓解交通壅塞問題，也能避免大型拖板車、重車進入岡山市區，造成噪音、揚塵、道路鋪面使用年限短及諸多交通安全問題。

邱志偉日前邀集交通部等相關單位考察後，指出「增設岡山第二交流道」的計畫，主要是要解決目前岡山交流道及其聯絡道交通壅塞的問題，同時也為「橋頭高二科學園區」、「嘉華田園生產園區」和「九鬮地區工業用地」做為預先因應。

邱志偉呼籲市府多溝通

邱志偉認為，增設岡山及高科之間的交流道，可以減輕岡山交流道及周遭交通路網的負擔，也兼具因應未來橋頭高二、岡山嘉華及九鬮等產業園區的交通需求。他請高市府務必和高公局多溝通，共同研擬修正計畫，讓此案可以在之後的審議中能順利通過。

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