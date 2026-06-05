台鐵採購新自強號、區間車駕駛模擬器 3D環島路網訓練司機員

EMU900型區間車。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司今天（5日）宣布，採購EMU900與EMU3000型電聯車新駕駛模擬器共50組，由西班牙Lander公司得標。新一代模擬器涵蓋臺鐵環島路網，採用3D建模，並可依現有路線變化進行更新，強化駕駛操作、路線熟悉與故障排除等技能。

EMU900與EMU3000型分別是台鐵最新款的區間車和自強號列車，台鐵公司指出，新駕駛模擬器在系統設計上全面升級，導入多項創新功能，兼顧彈性與實務應用需求。其中，「模組化可換式面板設計」為一大亮點，系統設有教官台及學員台。

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而學員台採模組化「可換式面板」設計，教官可根據訓練需求，選取EMU900型或EMU3000型面板，一機多用，大幅提昇學員台效率，滿足教學需求。

此外，新系統新增車輛故障排除訓練功能。教官可於教官台設定各類實車故障情境，學員則透過學員台側邊的「虛擬面板」，找出對應處置的開關或設備進行故障排除演練，模擬真實行車事故處置流程，強化司機員及時判斷與應變能力。

在訓練管理方面，模擬器採用一對多集中訓練管理模式，教官台可同時針對不同學員台啟動相同的訓練課程，或依個別訓練需求，分別對學員台各自設定課程，大幅提昇訓練效能。台鐵公司表示，隨著新車陸續投入營運，導入高擬真、可隨時更新的駕駛模擬訓練設備，是確保行車安全的重要基礎。

側邊虛擬面板。（台鐵公司提供）

EMU900型駕駛台。（台鐵公司提供）

EMU3000型駕駛台。（台鐵公司提供）

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