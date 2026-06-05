劉喬安警詢完突喊身體不適 119戒護就醫

劉喬安昨晚被押解回台。（資料照）

有「太陽花女神」稱號的劉喬安（本名：劉依函），涉及侵占與多起毒品包裹案件，遭國內5個地檢署通緝，潛逃美國，去年初刑事警察局國際科、偵二大隊提供美方「國土安全調查署」（HSI）及「執法行動遣返局」（ERO）情資下，她在美國波士頓一家飯店被逮，歷經漫長行政與司法程序後，昨押解遣返回台，刑事局今進行偵訊後，她因兩度表達呼吸困難，身體不適，目前警方先將她送醫檢查，之後再移送新北地檢署偵辦。

據悉，41歲劉女共有5案遭到5個地檢署發布通緝，包括2019年12月因侵占案遭花蓮地檢署發布通緝；2020年3月因詐欺遭台北地檢署發布通緝；桃園地檢署、新北地檢署與士林地檢署則分別在2021年11月、2023年1月、2024年2月分別因毒品案發布通緝。

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劉女昨晚遣返回台後，刑事局偵二大隊第三隊將她帶回針對其涉及運輸毒包裹來台的相關案情進行了解，釐清毒品流向與其他共犯後，預定今天移送新北地檢署偵辦。

今天一早原本警方要進行偵訊，卻因劉女昨晚預定的律師遲遲聯繫不上，警詢時間一再延後，經緊急更換另個律師下近中午才得以警詢；警詢後，劉女表達身體不適，警方經呼叫救護車，救護人員到場初步評估無礙，加上劉女也表示不需要到醫院，決定不送醫。詎料，不久劉女又表達身體不舒服，警方二度呼叫救護車，這次警方慎重起見，將她送醫檢查。

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