世新畢典致詞「趕快結束自己」引抨擊 校長道歉：自請停職停薪2個月

世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致辭內容熱議。（圖擷取自世新大學畢業典禮YT影片）

世新大學校長陳清河日前在畢業典禮一席「趕快結束自己」引發熱議，陳清河今發表個人聲明指出，原意是鼓勵畢業生精進為人處事，對致詞內容欠缺審慎致最高歉意，同時也自請停職停薪2個月。校方則說明，對其決定尊重，並由副校長林恒志代理，校務運作不受影響。

陳清河於5月30日晚上舉辦的畢業典禮致詞說到，他重視管理自己的時間、情緒與身體。對自己的身體極端管理，不會讓人覺得他很累，不會讓人感覺他「指甲會痛、頭髮也會痛」，因「沒有人會同情你」。還稱要是時間、情緒與身體沒管理好，「我告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要。

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一番言論在網路引發批評，陳清河今發表聲明指出，因行程緊湊，開場致詞的內容欠缺審慎，未能清楚表達原意。其實意在鼓勵畢業生精進為人處事之態度，絕非外界所指為涉及不當生命觀的討論。

聲明提到，言論已造成社會大眾、校友、全校教職員生，以及對學校造成困擾，他要致上最深的歉意。同時他已自請停職停薪2個月，自6月8日起生效，以示負責。爾後也會深刻檢討，更加謹慎發言。

校方則表示，尊重校長個人之決定，並對此事件引發之社會關注與校友關切，表達歉意。而為確保校務順暢運作，自6月8日起，由副校長林恒志代理主持校務。另學校各項教學、研究、行政及招生工作皆建立有完善之制度，全體行政團隊將各司其職，確保學生權益與校務運作不受任何影響。

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