台東國中小校長第一階段遴選 17人調動、17人連任原校

台東縣教育處。（記者黃明堂攝）

台東縣115學年度國民中小學校長遴選委員會辦理第一階段現職校長遴選作業，共計34名校長通過遴選，其中留任1名、連任16名、轉任他校者17名，另有綠島國中等7校將列入第二階段遴選作業。

縣府教育處表示，今年度共有7位校長榮退，包含國中部分申請退休的綠島國中日卡．比洛校長，以及屆齡與申請退休的豐榮國小毛慧莉校長、岩灣國小李怡宏校長、初鹿國小黃潮源校長、豐年國小洪婉莉校長、東成國小溫文龍校長及崁頂國小古仁發校長等6位國小校長。為確保各校校務順利傳承，並持續深化教育革新，縣府已依據相關規定辦理國中小校長遴選作業，並公告遴選結果如下：

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國小校長留任者：德高國小高志雄校長。

國中小校長連任者：東海國中卓世宏、卑南國中陳文靜、新港國中呂華詩、瑞源國中陳登財、泰源國中呂學興、都蘭國中張筱白、初鹿國中葉俊男、長濱國中黃紹娥、知本國小陳坤弘、東海國小陸雅林、月眉國小李秀琴、泰源國小邵雅倩、三民國小曾玉杏、香蘭國小鍾敏華、加拿國小曾淑玉、鸞山國小林素慧。

國中小校長轉任他校者：知本國中蘇意媛、池上國中鄭瑞銀、崁頂國小胡小明、龍田國小蔡正雄、寶桑國小王振興、豐榮國小李倩鈺、岩灣國小吳耀仁、康樂國小林庭瑤、美和國小曹音鵬、利嘉國小林聖瑜、建和國小黃培竣、東成國小胡琢偉、仁愛國小邱光輝、嘉蘭國小陳相文、太平國小林智皓、初鹿國小趙文佳、豐年國小高彩珍。

教育處進一步指出，綠島國中、廣原國小、電光國小、武陵國小、大坡國小、三間國小及大溪國小共7校，將列入第二階段遴選學校，第二階段遴選開放儲備校長及曾任校長送件申請，相關表件可至教育處網站下載使用。

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