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    首頁 > 生活

    「高鐵便當」全新菜色登場！ 3款口味一次看

    2026/06/05 14:49 記者吳亮儀／台北報導
    「高鐵便當」再推全新菜色 鐵路便當節搶先曝光。（圖由高鐵公司提供）

    「高鐵便當」再推全新菜色 鐵路便當節搶先曝光。（圖由高鐵公司提供）

    台灣高鐵公司參加第11屆「鐵路便當節」，今天（5日）公布全新3款便當菜色，現場也銷售，包括「桔醬燒肉排飯」、「油蔥燒雞排佐小米飯」及「香滷豆包鮮蔬佐紫米飯」，搭配全新台灣趣玩主題的盒蓋設計，從味覺到視覺都帶給旅客耳目一新的感受。

    高鐵公司表示，3款新便當預計自7月1日起在午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市，供餐車次可見高鐵企業網站，歡迎旅客選購嘗鮮。第11屆「鐵路便當節」今天起到本月8日在台北車站大廳熱鬧登場，想要提前品嘗全新「高鐵便當」的旅客，可在便當節期間前往高鐵攤位選購，現場購買享優惠價110元，並加贈高鐵瓶裝水乙瓶。

    此外，現場還可買到「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品組合（每組780元），以及多樣高鐵紀念商品，搭配高鐵便當一起購買再享優惠價，數量有限、售完為止。

    高鐵公司表示，為感謝旅客對「高鐵便當」的支持，便當節期間在高鐵攤位購買便當或聯名商品，當日發票累計滿400元，即可獲得1次抽獎機會，滿800元獲得2次抽獎機會，以此類推，有機會抽中高鐵免費乘車票兌換券、高鐵列車L夾、高鐵聯名造型領巾等好禮。

    「高鐵便當」由高雄空廚精心製作，即將於7月1日上市的3款新菜色，更特別以台灣特色美味作為設計主題，其中「桔醬燒肉排飯」選用國產豬肉排，經醃製入味後與醬汁煮至外香內嫩，再淋上酸甜開胃的客家桔醬，微酸果香，風味清爽不膩，是一道充滿台灣客家風味的經典餐點。

    「油蔥燒雞排佐小米飯」嚴選鮮嫩雞排，以香氣濃郁的油蔥醬汁細心燒製，鎖住肉質的鮮甜與多汁口感，搭配營養豐富的小米飯，米粒細緻微Q，帶有淡淡穀香，是兼具美味與健康的最佳選擇。

    專為素食旅客準備的「香滷豆包鮮蔬佐紫米飯」，則選用非基因改造豆包，慢火滷製吸附濃郁醬香，口感柔軟入味，散發自然豆香，符合健康無負擔的蔬食風潮。

    台灣高鐵公司表示，配合菜色改款，「高鐵便當」盒蓋也推出全新設計，結合台灣趣玩的概念，串聯台灣各地知名景點及各種特色小物，讓旅客用餐時彷彿搭乘高鐵探索台灣各地美景。

    同時，新款「高鐵便當」延續選用在地新鮮食材的理念，及製作工廠通過ISO 22000及HACCP食品安全認證等一貫讓美味兼顧食安的製作風格，在少油低鹽的堅持之外，更考慮到配色及營養均衡，食材不僅新鮮，同時支持台灣本土農業。

    高鐵公司在鐵路便當節發表3款新便當。（圖由高鐵公司提供）

    高鐵公司在鐵路便當節發表3款新便當。（圖由高鐵公司提供）

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