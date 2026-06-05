國立原住民博物館等太久了 「願景館」先動土

國立原博館的願景館今動土，預定2027年底試營運。（記者王榮祥攝）

台灣首座國立原住民博物館從2017確定選址在澄清湖後，基地現場始終看不到具體進展，幾度引發鄉親抱怨等太久；中央原民會充分感受到地方期待，去年緊急成立籌備處並宣布規畫願景館，今天動土、預計2027年底試營運，為原博館暖身。

原博館籌備處今在澄清湖畔、原澄清湖青年活動中心舊址，舉行國立原住民族博物館文化地景及願景館統包工程案動土典禮，現場特別以原住民族傳統祭儀祈福，祈願工程順利平安；高市副市長林欽榮、多位民代與族群代表受邀出席。

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中央原民會說明，原博館為台灣首座以原住民族為主體敘事的國家級博物館，未來將透過蒐藏、研究、展示及教育推廣，由原住民族視角重新詮釋歷史、文化與當代生活，深化社會大眾對原住民族文化之理解與尊重。

原博館自2017年擇定澄清湖為基地後，歷經7年跨機關協調與規劃，陸續完成可行性評估、綜合規劃、都市計畫及環境影響評估等法定程序；行政院於2024年核定總經費約58億元，原民會隨即於2025成立籌備處並於高雄揭牌，並宣告先推出願景館。

今天動土的願景館，預計於2027年底完工並試營運，將融合文化敘事、科技互動及沉浸式展示等內容，打造多元感官的體驗空間，讓民眾以更具趣味性和互動性方式認識原住民族文化，感受原住民族與土地、自然及歷史之間緊密的文化連結。

原民會主委曾智勇表示，原博館不僅是重要文化建設，更肩負文化傳承、教育推廣及公共交流的重要使命；籌備處主任謝美蘭強調，今天動土典禮不僅代表願景館工程展開，更象徵原博館整體建設穩健推進。

地方人士則感慨真的拖太久，同樣在2017年被提出、工程更複雜的高雄捷運黃線都已動工，無法理解原博館為何可以延宕這麼久。

原博館願景館緊鄰澄清湖畔。（記者王榮祥攝）

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