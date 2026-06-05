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    首頁 > 生活

    苗栗縣立苑裡高中國中部 會考15人5A創紀錄

    2026/06/05 14:42 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣立苑裡高中國中部會考創紀錄，15人奪5A。（校方提供）

    苗栗縣立苑裡高中國中部會考創紀錄，15人奪5A。（校方提供）

    國中教育會考成績揭曉，苗栗縣立苑裡高中國中部繳出亮眼成績，5A人數高達15人，刷新創校以來紀錄，其中沈義豈斬獲5A10+，而曾被列為數學「學習扶助名單」（課後補救教學）的陳品湘，憑藉不服輸的毅力成功逆襲，考出5A6+，順利達到台中女中錄取標準。

    校長吳俊秀說，學生在寫作測驗方面同樣表現不俗，5級分以上人數達44人，佔全校考生的20%，高於全國平均的17.78%，而陳品湘剛進國中時曾是數學學習扶助對象，但她並未放棄，維持規律作息與融會貫通的習慣，上課不僅認真聽講，遇到不懂的題目更是「立即請教老師、問到懂為止」。

    沈義豈則分享，縣府與學校推動的「勤學精進計畫」與免費晚自習服務，讓大家在夜間有專業師長陪伴精進，獲益良多。他鼓勵學弟妹，只要配合學校教務處的升學規劃，認真接受教師群指導，一定能看到成果。

    縣立苑中計畫將資優教育與清華大學跨領域科學中心鏈結，引進頂大資源，未來將著重培養學生的科學探究精神，並透過參與科展帶動校園研學氛圍，持續翻轉在地教育。

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