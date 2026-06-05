宜蘭唯一！復興國中陳楷馨會考「大滿貫」 挑戰哥哥達陣

國中教育會考成績出爐，宜蘭縣復興國中陳楷馨（左2）勇奪全縣唯一「5A++、作文六級分」大滿貫，開心和校長李俊緯（右2）、教務主任林義德（左1）及導師邱彥棠合影。（記者王峻祺攝）

國中教育會考成績出爐，宜蘭縣復興國中陳楷馨勇奪全縣唯一「5A++、作文六級分」大滿貫。多才多藝的她，不僅獲蘭陽少年文學獎小說組佳作、擔任廣播社主持人，今年更以就讀宜蘭高中數理資優班的哥哥為挑戰目標，憑藉高度自律的學習態度成功達陣，比哥哥當年會考成績還要好。

陳楷馨透露，讀書最大動力源於哥哥去年優異的會考成績，激起她「看齊甚至超越」的勝負欲。面對弱科自然，不侷限於傳統考古題，大量演練跨領域新題型，成功克服考題變化；作文則以「鳳凰花」為題，將離別感傷反轉為「浴火重生」的開端，視角獨特獲評審青睞，順利拿下滿級分。

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導師邱彥棠說，楷馨極度自律且執行力強，寒假便主動回報練題進度，展現強烈企圖心；備戰文學獎時，也能將師長建議與個人風格完美融合。此外，廣播社主持經驗，更培養出她面對高壓考場時，優於常人的穩定心態。

校長李俊緯表示，楷馨是「適性發展」的最佳典範，不僅學業自律、平時謙恭有禮，社團表現更是學校多元教育的縮影，期許步入高中後，能持續保持學習熱忱，在文學與科學等多元領域發光發熱，也感謝校內全體師長的用心，陪伴所有學子學習成長。

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