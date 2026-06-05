竹市壯壯卡擴大 11月起1.7萬國中生每週可兌換乳品豆漿優酪乳

新竹市府壯壯卡將擴及12至15歲國中生，市府教育處宣布，11月起1.7萬國中生每週可到8大通路兌換乳品豆漿優酪乳1瓶。（記者洪美秀攝）

新竹市府今年4月推動「生生好骨力」政策，讓竹市超過4.5萬名2至12歲學幼童，每週可到8大通路兌換乳品或豆漿或優酪乳的壯壯卡，市府教育處今天宣布，從今年11月起，將國中學生納入補助對象，預計新增1萬7000名國中生受惠。

由於國中階段正值青春期發育高峰，對鈣質及蛋白質需求更加提升，市府決定擴大政策規模，將國中生納入照護範圍，讓更多孩子享有均衡營養支持，健康成長。此次擴大納入國中生辦理，是綜整各界意見及政策執行情形。目前「生生好骨力」的壯壯卡採悠遊卡系統與合作通路整合模式，提供便利商店、超市等多元兌換管道，學生及家長可依生活習慣彈性領取，除提升使用便利性，也有效降低學校行政負擔。

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教育處表示，從今年11月起，只要設籍或就讀新竹市公私立國民中學的12至15歲學生，都可比照幼兒園及國小學童，持「竹市壯壯卡」到合作通路，每週兌換1瓶指定乳品、豆漿或優酪乳，寒暑假期間亦可持續兌換不中斷，讓營養補給融入日常生活，持續守護孩子健康。

新竹市府壯壯卡將擴及12至15歲國中生，市府教育處宣布，11月起1.7萬國中生每週可到8大通路兌換乳品豆漿優酪乳1瓶。（記者洪美秀攝）

新竹市府壯壯卡將擴及12至15歲國中生，市府教育處宣布，11月起1.7萬國中生每週可到8大通路兌換乳品豆漿優酪乳1瓶。（記者洪美秀攝）

新竹市府壯壯卡將擴及12至15歲國中生，市府教育處宣布，11月起1.7萬國中生每週可到8大通路兌換乳品豆漿優酪乳1瓶。（新竹市府提供）

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